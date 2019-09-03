《經濟通通訊社３日專訊》昨日（２日）起在Ｘ－Ｓｗａｐ系統新增了ＬＰＲ利率互換合約
，中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公眾號發文指，當日共有１６家機構達成６５筆以中國貸款
市場報價利率（ＬＰＲ）為標的的利率互換，名義本金３１﹒６億元（人民幣．下同）。上線首
日，ＬＰＲ利率互換市場活躍度有所提升。
周一通過Ｘ－Ｓｗａｐ達成２７﹒５億，佔比８７％。合約標的以ＬＰＲ１Ｙ為主，成交期
限覆蓋６Ｍ至５Ｙ。機構類型覆蓋大型商業銀行、股份制銀行、城商行、外資行、證券公司等。
（ｗｌ）
03/09/2019 09:12
【人行新招】Ｘ－ｓｗａｐ系統上線首日，ＬＰＲ利率互換成交活躍
《經濟通通訊社３日專訊》昨日（２日）起在Ｘ－Ｓｗａｐ系統新增了ＬＰＲ利率互換合約
，中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公眾號發文指，當日共有１６家機構達成６５筆以中國貸款
市場報價利率（ＬＰＲ）為標的的利率互換，名義本金３１﹒６億元（人民幣．下同）。上線首
日，ＬＰＲ利率互換市場活躍度有所提升。
周一通過Ｘ－Ｓｗａｐ達成２７﹒５億，佔比８７％。合約標的以ＬＰＲ１Ｙ為主，成交期
限覆蓋６Ｍ至５Ｙ。機構類型覆蓋大型商業銀行、股份制銀行、城商行、外資行、證券公司等。
（ｗｌ）
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