【格力易主】高瓴與厚樸進入格力電器爭奪戰，傳最快本月揭曉結果

《經濟通通訊社３日專訊》格力電器（深：０００６５１）公告，大股東格力集團函告公司

，本次公開徵集期內，共有兩家意向受讓方向格力集團提交受讓申請材料，並足額繳納相應的締

約保證金，第一家意向受讓方是高瓴資本旗下的珠海明駿投資合夥企業，第二家是厚樸投資旗下

格物厚德股權投資（珠海）合夥企業，與香港公司Ｇｅｎｅｓｉｓ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ組成的聯合體。換言之，今次備受矚目的超大規模交易，將會是高瓴與厚

樸之爭。

高瓴資本於２００５年在北京創建，２０１７年基金規模達到３００億美元，是亞洲最大的

私募股權管理基金之一，投資項目包括騰訊（００７００）、京東、美團點評（０３６９０）、

Ｕｂｅｒ等；厚樸投資成立於２００７年，由高盛高華董事長方風雷、原畢馬威會計師事務所中

國及香港業務主席何潮輝和原高盛亞洲投資銀行部聯席主管王忠信合夥創立，投資者包括高盛、

新加坡淡馬錫投資等，管理資產超過２５億美元。

格力集團有意轉讓格力電器１５％股權，轉讓完成後，格力電器實際控制人將會發生變更。

內媒引述接近格力人士表示，高瓴資本與厚樸資本最終誰能勝出，預計最快在本月就會揭曉。

根據此前披露的方案，此次股份轉讓價格不低於每股４５﹒６７元人民幣，除權除息後相應

調整為不低於每股４４﹒１７元人民幣。格力集團還提出，受讓方要有能力為上市公司引入有效

的技術、市場及產業協同等戰略資源，甚至擁有推進珠海市產業升級或產業整合的資源，具備為

珠海市導入有效戰略資源的能力。（ｅｙ）

