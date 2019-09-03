《債務風險》海航集團半年蝕近１１億人幣，總負債逾７０００億

《經濟通通訊社３日專訊》海航集團發布２０１９年上半年財政報告，截至６月底，公司總

負債７０６７﹒３億元（人民幣．下同），資產負債率７２﹒０７％，較上年度底增長２％；其

中長期借款和應付債券分別高達２１５６億元和１２２９億元，短期借款約９５１億元，應付帳

款和其他應付款約９００億元，總計一年內到期的非流動性負債約７８０億元，但集團截至當時

現金及現金等價物餘額僅約４０６億元。

報告又披露，集團半年營業收入２６６４﹒６億元，同比降７％，期內虧損１０﹒７８億元

，主要因處置資產產生虧損所致。（ｅｙ）

