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即市新聞

03/09/2019 11:16

《債務風險》海航集團半年蝕近１１億人幣，總負債逾７０００億

　　《經濟通通訊社３日專訊》海航集團發布２０１９年上半年財政報告，截至６月底，公司總
負債７０６７﹒３億元（人民幣．下同），資產負債率７２﹒０７％，較上年度底增長２％；其
中長期借款和應付債券分別高達２１５６億元和１２２９億元，短期借款約９５１億元，應付帳
款和其他應付款約９００億元，總計一年內到期的非流動性負債約７８０億元，但集團截至當時
現金及現金等價物餘額僅約４０６億元。
　　報告又披露，集團半年營業收入２６６４﹒６億元，同比降７％，期內虧損１０﹒７８億元
，主要因處置資產產生虧損所致。（ｅｙ）

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