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即市新聞

03/09/2019 15:49

【華為風波】據報美司法部對華為展新調查，華為：自主研發不侵權

　　《經濟通通訊社３日專訊》據《華爾街日報》上月引述消息人士稱，美國檢控機構正就華為
涉嫌盜取知識產權展開新一輪調查，調查重點集中在華為近幾年從個人和公司竊取技術，以及由
競爭對手挖走僱員。
　　針對有關該報道提及的Ｏｌｉｖｅｉｒａ等事件和美國政府近期的調查行為，華為３日發表
嚴正聲明，指曾在２０１４年Ｏｌｉｖｅｉｒａ主動要求下，華為美國子公司人員與其進行了一
次短暫會晤，但華為並未使用其伸縮攝像頭設計方案。２０１７年，華為開始銷售自主研發的
ＥｎＶｉｚｉｏｎ　３６０全景攝像頭，華為的設計方案與Ｏｌｉｖｅｉｒａ先生的設計方案完
全不同。從２０１８年４月到２０１９年３月，Ｏｌｉｖｅｉｒａ通過郵件聲稱華為公司的
ＥｎＶｉｚｉｏｎ　３６０攝像頭侵犯其所持有的美國專利，並多次威脅如果華為不支付其高額
費用，將通過媒體和政治途徑給華為施加壓力。
　　華為堅信自主研發的產品不侵權，世界上沒有任何一家企業可以通過「偷竊」成為全球領先
的高科技企業。一段時間以來，美國政府濫用司法、行政權力，採用各種不正當手段騷擾、影響
華為或合作伙伴的正常業務。美方採取惡劣行為的目的無非是希望將華為抹黑為通過盜竊他人商
業秘密發展起來的公司，打擊和限制華為的全球領先地位。華為對此堅決反對。（ｃａ）

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