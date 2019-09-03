【ＡＩ大會】深蘭科技新簽１﹒５億ＡＩ訂單，無人公車獲泰國垂青

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》在上周六（３１日）剛剛閉幕的２０１９世

界人工智能大會上，一輛停泊在「無人駕駛區」的公交車十分引人矚目。該車全身黑白酷似萌萌

的熊貓，吸引許多觀眾排隊參觀，其最大的特點當然就是能在５Ｇ的網絡環境下實現無人駕駛，

而這也已經不是一件概念產品，而是一件輛已落地、可以運行的成品。

這輛「熊貓智能公交車」來自上海新生代的人工智能企業深蘭科技。目前公司已獲得廣州、

長沙、上海三座城市自動駕駛公交牌照，並將在上海郊區的１２條路線上進行載人運行測試，未

來上海市政府還希望用熊貓公交車代替市區主要的公交路線。



＊深蘭：無人「大車」易落地，已收到泰國訂單＊



雖然是「無人駕駛」汽車，但熊貓公交車上同樣設有駕駛座並配備司機，因為在目前的技術

能力下，還很難做到完全的「無人駕駛」。在發生緊急情況時，司機仍然可以進行人工干預確保

行車安全。除了自動駕駛外，熊貓公交車內還配備多個人工智能監控攝像頭，可以辨認車內偷竊

等異常行為，並即時在車內進行播報。同時，熊貓智能公交車還可以自行感應溫度變化、煙霧、

起火燃燒等異常狀況，並及時提示車上乘客盡快安全逃離。

深蘭科技創辦人陳海波在接受媒體訪問時透露，目前熊貓智能公交車已在國內逾１０個城市

上線試運營。海外方面，深蘭亦收到泰國曼谷市政府下的訂單，不久就將向泰國交付首批熊貓公

交車。

陳海波稱，在自動駕駛領域，多數公司都集中在無人「小車」的開發上，而深蘭則走了一條

與眾不同的路，就是開發「大車」。因為小車路線不固定、場景複雜，落地難度很大，而公交車

路線固定，比小車更易落地。



＊陳海波：布局智能製造，暫無上市時間表＊



深蘭除了涉及智能汽車領域外，產品還涵蓋智能環境和智慧城市領域，已落地的產品包括室

外的自動駕駛環衛車、室內的洗地機，還有手脈閘機、生物門鎖、城市一手通等等，部分產品已

獲得客戶的訂單。深蘭還與江蘇高正健康產業集團簽署了１０００台熊貓智能洗地機、１００台

ＡＩ智能掃路機的採購訂單，定金高達１０００萬元人民幣，合同總金額達１﹒５億元人幣。這

批訂單涉及的產品將廣泛用於機場、高鐵、奧體中心、三甲醫院等３００多個政府服務窗口。

在今年的世界人工智能大會上，中國新生代的人工智能企業競相落地新產品，但這些產品同

質化問題嚴重，多集中在無人車、無人駕駛系統、刷臉閘機、面部識別系統、ＡＩ服務型機器人

等。陳海波表示，在無人車方面，與其他公司採購車輛回來再進行改造不同，深蘭的無人車是完

全自己製造，擁有自己的智能製造基地。目前深蘭在常州的工廠主要生產服務和清潔類機器人、

濟南的工廠生產智能消防裝備、德陽的工廠生產手脈及智能零售產品、重慶工廠則生產智能零售

產品。

陳海波說：「深蘭的不同之處就是建立了硬件壁壘，把軟件做進硬件中一齊賣，因為智能製

造才是是未來的發展方向。互聯網要脫虛向實，就是要有核心技術和智能製造能力，因此適當的

重資產是必要的，這樣才能牢牢抓住第四次工業革命的機會，實現工業化世界強國。」

在對於資本市場的布局，深蘭早在去年就提出要推進在科創板上市。此次採訪中，陳海波並

未透露上市具體時間表。當記者問起公司的盈利情況時，陳海波表示，具體可以參見未來的招股

書。他又強調，目前深蘭團隊持股在５０％以上，可以盡量養活自己。國家企業信用信息公示系

統昨日（２日）顯示，深蘭科技獲重慶經開區投資集團入股，持股比例為１﹒１６％，而陳海波

的持股略降至５０﹒３９％。

