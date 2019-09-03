【ＦＯＣＵＳ】增持回購＋北水掃貨鬥熱鬧，中資股料跑贏本地薑

【ＦＯＣＵＳ】繼李嘉誠基金會、吳光正等「大孖沙」上月底齊出手增持自家長實

（０１１１３）、會德豐（０００２０）股份後，騰訊（００７００）、閱文

（００７７２）、小米（０１８１０）、中交建（０１８００）等近日亦紛紛拋出回購或擬回購

計劃。

一邊是港股８月挫逾２０００點，表現全球包尾；另一邊是北水連續３２個交易日淨流入，

創史上最長紀錄；加上ＡＨ溢價指數徘徊高位，港股是已抵買，還是宜再等多會？



＊ＡＨ溢價處高位，北水青睞Ｈ股＊



受修例風暴和貿戰升級雙重利淡夾擊的港股，８月挫逾２０００點或７﹒５％，表現全球包

尾。但港股通數據顯示，截至周一（２日）收市，北水錄連續３２個交易日淨流入，創

２０１７年１２月深股通通車以來的史上最長紀錄，累計淨買入額近７２０億港元。

政治風暴重傷一眾本地股，其中恆生（０００１１）、中電（００００２）、電能

（００００６）、九倉（０１９９７）等大藍籌皆跌至５２周新低；而反映兩地上市內地公司Ａ

股相對Ｈ股折讓的ＡＨ溢價指數亦徘徊約１２８高位，意味總體Ｈ股較Ａ股「抵買」約

２８％。

港股似通街平貨，吸引內地投資者進場撿便宜，尤其是較少受本地政局影響的Ｈ股。數據顯

示，山東黃金（０１７８７）、華泰證券（０６８８６）、中興（００７６３）、首都機場

（００６９４）、麗珠醫藥（０１５１３）等的北水持股佔比於此輪流入潮期間都增逾２％至近

５％。



＊入市或等多會？機構看法大分歧＊



北水發功，加之從李嘉誠基金會８月出手１０億元增持自家長實，到騰訊一連４日回購合計

約４７萬股，再到小米、中交建分別計劃回購不逾１２０億元、不逾１０％股份，是否意味後市

可看好？

摩根大通於最新報告就指，現在終於是買入風險資產的時候了，因積極的技術指標和貨幣寬

鬆措施可能會蓋過中美貿易戰的不確定性及關稅談判「變數」的影響，預言全球股票勢將在年底

前上漲。上周五（３０日），美銀美林亦稱，該公司的市場人氣指標跌至非常偏空的水平，已觸

發「逆向」買入股票等被認為風險較高資產的信號，為自１月以來首次。

不過，交銀香港首席經濟及策略師羅家聰則建議再等多陣，因預料恆指年底前有機會跌到

２２０００點，若現時急於入市，可能要捱貴價。而帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治則不排

除恆指會下試去年１０月底的２４５４０點低位。

港股好淡拉鋸，但總括而言，憧憬聯儲、歐洲央行、央媽等將齊齊放鴿的大環境下，嚴選受

惠政策扶持又具溢價的中資股，避過對政經負面消息敏感的本地股，應是眼前亂世的求存致勝之

道。

