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即市新聞

04/09/2019 09:50

《匯市縱橫－蕭啟洪》Ｃｏｆｆｅｅ　ｏｒ　Ｔｅａ？

　　《匯市縱橫》相當不少有喝咖啡習慣的讀者，都會發現近幾年手沖咖啡開始慢慢興起。然而
，在香港這個步伐急速的城市裡，當每人每日都似跟時間競賽似的時候，手沖咖啡儼然是一股返
璞歸真的清流。
　　筆者最近對手沖咖啡可算是為之著迷。迷人的地方在於每次煮出來的咖啡味道都有所不同。
熱水慢慢打圈倒在咖啡粉上，萃取咖啡表層的物質後，經由濾紙和濾杯濾出口感均勻的咖啡。整
個過程由熱水的流向、溫度及時間都為之講究，甚至話沖煮咖啡時的心情和個人狀態都會影響咖
啡最後的味道。一有差池，咖啡口感就會變差。一句到尾：成也自己，敗也自己。
　
　　另一方面，飲慣Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｔｅａ的約翰遜似乎對英國這杯「咖啡」有點兒「揦手唔
成勢」。目前首要的任務當然是「脫歐」，以及尋找「脫歐」後在經濟、外交、及社會上的過渡
方案。距離１０月３１號的死線只剩不到兩個月，到目前仍未見一個具體協議出現。約翰遜在面
對英國內憂外患的同時，亦要擔心反對黨和工黨可能隨時令自己飯碗不保。
　　筆者相信一個道理，就是黨內大多數議員心底裡都支持約翰遜的「脫歐」策略，只是他們都
同時反對有關議案。所以在議會制下，鞏固每一天的民意顯得異常重要。要得到想要的結果，除
了大家見慣的政策談判外，仍要視這是一場需要慢慢將心機倒在民眾身上的心理戰。要讓他們接
受在一個即使可能沒有新協議的局面下，英國也會準時「脫歐」。
　　整個過程為之講究，約翰遜的一言一行都影響著英國最後的走勢。喝不慣咖啡的他，可能保
持初衷繼續飲茶會更見成效。「脫歐」大限將近，預計英國將會有更多不確定性，英鎊短線下行
因素仍然存在。
　
＊本周策略＊
　
英鎊：前周建議候高於１﹒２２５０沽出英鎊兌美元已於現價１﹒２０２０先行平倉，獲利
２３０點子。
　
歐元：本周建議候高於１﹒１０５０沽出歐元兌美元，目標１﹒０８５０，止蝕１﹒１１６０。
　
黃金：本周建議候低於每盎司１４９０買入黃金兌美元，目標１６００，止蝕１４５０。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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