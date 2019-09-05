《股壇解碼－戴名》美國經濟強弩之末；微創醫療業務拖累

《股壇解碼》隨著剛公布的美債收益率曲線發生倒掛之後，美國公布８月的製造業採購經理

人指數為十年來首次跌破５０的分界線，製造業萎縮已漸露端倪，同時亦給美國看似蓬勃的經濟

敲響警鐘。美國的經濟現在面臨三大挑戰，全球經濟放緩，特朗普的貿易政策搖擺不定以致通脹

放緩都左右了美聯儲的息口政策，偏弱的數據亦增加了聯儲局９月份降息的可能。期權重倉位置

並沒有出現減倉跡象，維持標指３０５０點的目標位置。



＊故態復萌＊



朝鮮再次對美方言論作出強烈的回應，言語間暗示可能會再次試射中遠程導彈和核試，如果

朝鮮一意孤行的話，相信美國的制裁將會是史無前例的嚴厲，主要因為特朗普在任期快滿的時候

要爭取政治籌碼，強硬路線剛好能為他爭取選民的支持，朝鮮可謂生不逢時，換著其他的美國領

導人也就拉拉扯扯的透過給與朝鮮好處而讓事件平息，恰巧特朗普的狂人風格完全不吃這一套，

投資者切勿對東北亞的局勢掉以輕心。



＊為勢所逼＊



最近中國人民銀行宣布推出新的貸款基礎利率（ＬＰＲ），改變了商業銀行一貫使用的貸款

利率設定機制。由於貿易戰正在如火如荼，中國官方不得已積極推出不同類型的刺激政策，當中

包括貨幣和財政方面的政策來提振國內經濟。但貿易戰的影響還沒有悉數浮現，效果如何還是未

知之數，但國內經濟下行已是不爭的事實，這些刺激經濟的政策或可收一時之效，但長遠來說還

是要從問題的根本上動腦筋，如何提高競爭力才是重點。



＊反彈在望＊



上周恆生指數出現橫行格局，由於期權重倉位２５０００點力保不失，大市將上試

２６８００點的位置，雖然中美貿易戰有升級的趨勢，但看上周恆指２５０００點守得固若金湯

，相信會短線的反彈可期。投資者要留意上周的體育股像安踏（０２０２０）和李寧

（０２３３１）都出現創新高後即日回落倒跌的情況，派貨動作十分之明顯，投資者切勿追入該

類股份。



＊股票簡評＊



微創醫療（００８５３）主要在中國從事醫療器械開發，製造和銷售業務。集團專注於治療

血管疾病和病變的微創介入產品。集團除Ｆｉｒｅｂｉｒｄ系列產品外還供應其他類型的血管支

架，微創醫療亦銷售極其細小的顱內支架，用於促進腦血管血液流量的靈活支架以至外科手術中

使用的覆膜支架。集團在骨科相關業務上，關節置換微創手術驟眼看應該有很大優勢和發展空間

，但據業內人士稱其實優勢不明顯，主要是在技術上需要較長時間去把握，學習曲線相對較長是

業務未能快速開展的原因。ＣＥＯ常兆華在１２年低位的時候加倉，卻在１４高位把股份差不多

全數沽清，卻在１６年初的低位又買入一部分，對自己公司股價的把握力真的不是一般的精準，

但這對小股東並不見得是好事。微創醫療的半年報也並不理想，盈利表現部分得益於出售資產的

非經常性收入，日後當沒有非經常性收入的時候，業績相信也好不到哪裡去。

微創醫療在１４年和１６年相繼發行可換股債券（ＣＢ），當中涉及金額共１﹒６億美元，

行使價分別為６﹒８元和３﹒８元，全數行使的話將新增２億股，攤薄效應將十分明顯，以上這

些都不利於小股東，投資者不宜對股價的未來走勢存有憧憬，有貨宜先行沽出，靜待股價回落到

５元附近再作部署。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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