《經濟通通訊社３日專訊》綠地香港（００３３７）公布，組合營企業發展，將佔８０％股
權，資本承擔總額預期不超過８﹒３４億元人民幣（約９﹒３２億港元）。
該集團指，該地皮位於常州市新北區新橋鎮，以１０﹒２８億元人民幣在拍賣中投得，土地
總佔地面積約８﹒５萬平方米，准許容積率介乎１至４，合營企業擬於４年內將土地開發為住宅
、商業及辦公綜合項目。
該項目合營夥伴為獨立第三者常州黑牡丹置業佔２０％股權。（ｗｈ）
03/09/2019 07:54
綠地香港（３３７）購常州市地皮８０％股權，涉不逾９﹒３２億元
《經濟通通訊社３日專訊》綠地香港（００３３７）公布，組合營企業發展，將佔８０％股
權，資本承擔總額預期不超過８﹒３４億元人民幣（約９﹒３２億港元）。
該集團指，該地皮位於常州市新北區新橋鎮，以１０﹒２８億元人民幣在拍賣中投得，土地
總佔地面積約８﹒５萬平方米，准許容積率介乎１至４，合營企業擬於４年內將土地開發為住宅
、商業及辦公綜合項目。
該項目合營夥伴為獨立第三者常州黑牡丹置業佔２０％股權。（ｗｈ）
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