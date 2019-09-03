【北水炒Ｄ乜】北水淨流入近２６億，買建行騰訊舜宇沽兗煤潤地

《經濟通通訊社３日專訊》反對修訂《逃犯條例》的示威活動持續，本港政局持續緊張，另

外，美國周日（１日）起正式對中國商品徵收１５％關稅，而中國亦開始對美國原油徵收新關稅

，種種不利因素衝擊下，港股周一低開９６點，本地地產及收租股再次受壓，令港股一度挫

２２２點，全日低見２５５０２點，其後重磅股騰訊（００７００）及中資金融股有資金追捧，

帶動港股跌幅收窄，一度高見２５６６２點，最終全日收跌９８點或０﹒３８％，報

２５６２６點。



＊北水淨流入大增五成＊



按額度計算，北水全日淨流入２５﹒５８億元人民幣，較上周五（３０日）增加８﹒８４億

或５２﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是建行（００９３９）、騰訊（００７００）及舜宇

光學（０２３８２）；淨賣出最多的依次是兗煤（０１１７１）、華潤置地（０１１０９）及中

芯國際（００９８１）。

主板成交６７８﹒２３億元，較上周五減少２２﹒４％，其中，港股通成交額１１３﹒１７

億元，佔全日成交額之１６﹒７％。



＊兗煤績後狂飆，北水獲利離場＊



北水對建行不離不棄，雖然股價下跌０﹒１７％，但仍獲４﹒７億北水加持；連日回購的騰

訊逆市抽升近２％，收報３３１﹒２元，成交居首達５５﹒９億元，約４﹒５億北水淨流入；美

關稅將蔓延至ｉＰｈｏｎｅ，蘋果概念股榮辱互見，舜宇光學收升０﹒５％，錄３﹒９億北水買

盤。

兗煤績後氣勢如虹，逆市飆約１９％，升破８０元水平，７９５０萬北水趁機獲利離場；半

導體股逆市受捧，中芯揚升４％，４２９３萬元北水先行撤離。

諸葛找房數據研究中心近日發布８月百城二手住宅市場均價報告。報告顯示，８月份，

１００個重點城市二手住宅市場均價為１５０５２元人民幣╱平方米，環比上漲０﹒１１％。華

潤置地股價微跌１﹒１％，約５７３８萬元北水出走。（ｃｌ）

