《日入而息》林鄭稱無向中央請辭，中美面談或生變，港股跌９８點

《今天重點》﹡港澳辦表示形勢仍複雜嚴峻，真愛香港要向一切破壞說不；香港局勢已現積

極變化，止暴制亂是廣泛共識；港澳辦回應最後期限：冀香港盡早結束亂局

，愈早愈好；支持林鄭帶領特區政府、警隊懲治暴力犯罪；出動駐軍意味

「一國兩制」終結是錯誤；全國人大可作出香港進入緊急狀態決定；建設深

圳先行示範區對香港是重大利好；香港事務屬於中國內政，任何國家不得干

涉；國民教育的問題必須引起高度重視

﹡林鄭月娥稱私人聚會對話被公開，令人失望及不可接受；林鄭斷言否認錄音

遭流出背後有其他目的；從未請辭，仍相信可帶領香港走出困局；傳用緊急

法，林鄭：正不斷檢視，若暴力減退就不需用

﹡傳美中未就本月舉行面對面貿易談判達成共識

﹡傳淡馬錫擱置出售所持屈臣氏集團股份

﹡恆大（０３３３３）８月合約銷售額按年升１８﹒８％

﹡馬鞍山峻源首批５０伙折實最平售價１５６４萬；「峻源」開價與同區二手

折讓逾一成，代理料即日沽清



《即日市況》﹡港股呈悶局反覆上落，收跌９８點報２５５２７，成交額６３８億元



《深滬股市》﹡滬綜指倒升０﹒２１％，高位收市創１個月新高



《美元匯價》﹡減息前美匯指數仍有上升空間，硬脫歐累英鎊；歐元最新報１﹒０９３４

╱３８，日圓最新報１０６﹒１３╱１４



《公司資訊》﹡永泰生物製藥已遞交上市申請，傳籌資１億至２億美元

﹡招商局置地房託管理業務申請來港上市，傳籌逾６０億

﹡報道指貴州銀行已展開上市前推介，集資７８億元

﹡小米（０１８１０）決議行使回購授權，最多回購１２０億元股份

﹡中國動力（００４７６）智慧電動巴士即將在香港亮相

﹡信義玻璃（００８６８）獲主席增持２７萬股，持股量升至２２﹒０８％

﹡國泰（００２９３）兩架客機上氧氣瓶被排氣，其上機組人員已停飛

﹡港交所（００３８８）計劃第四季推出印度盧比貨幣期貨合約

﹡匯豐完成全球首宗區塊鏈跨境人民幣信用證交易

﹡太古（０００１９）（０００８７）獨立非常務董事馬雪征上周六辭世

﹡綠色能源科技（００９７９）合營公司須就收購機組支付５０萬美元訂金

﹡金地商置（００５３５）８月合約銷售總額升２３％，首八月升４８％

﹡中國能源建設（０３９９６）以３２﹒３億元人民幣競得江蘇城鎮住宅用地

﹡海隆控股（０１６２３）增持兩塗層服務公司股權，涉資２８００萬元人幣

﹡ＴＳ Ｗｏｎｄｅｒｓ（０１７６７）已在本港註冊成立全資附屬公司



《國企紅籌》﹡中交建（０１８００）料下半年海外業務較上半年好，維持全年目標

﹡報道指中化集團中石油集團等８企籌萬億元，建石油貿易區塊鏈平台

﹡遠東宏信（０３３６０）斥４﹒３億元人民幣購基礎資產為資產證券化鋪路



《神州民企》﹡中國利郎（０１２３４）首八月同店銷售錄高單位數增長

﹡恆大（０３３３３）８月合約銷售額按年升１８﹒８％

﹡景瑞（０１８６２）８月合約銷售額跌逾１７％至近２０億元人民幣

﹡世茂房地產（００８１３）８月份合約銷售額按年升３８﹒９％



《中國要聞》﹡格力長沙建雪櫃洗衣機工廠，年內動工涉資５０億元人民幣

﹡房地產信託市場再降溫，８月發行規模縮水近三成

﹡ＴＣＬ將發布海外第一款ＴＣＬ品牌手機

﹡唐山、武安發布９月限產方案，調控鋼鐵、水泥等行業

﹡曠視智能校園系統短片仿如《黑鏡》劇情，惹網民狠批

﹡銀保監要求就機構侵害消費者權益亂象開展自查自糾

﹡廣東省半年減稅超１５００億元，對實體經濟成效顯著

﹡海航集團半年蝕近１１億元人民幣，總負債逾７０００億

﹡人行續停逆回購，淨回籠８００億元

﹡Ｘ－ｓｗａｐ系統上線首日，ＬＰＲ利率互換成交活躍

﹡高瓴與厚樸進入格力電器爭奪戰，傳最快本月揭曉結果

﹡據報美司法部對華為展新調查，華為：自主研發不侵權

﹡報告指華為中國市佔率將達５０％，５Ｇ手機料破億

﹡華為宣布在全球獲５０多個５Ｇ商用合同

﹡中美經貿摩擦拖累全球經濟增長，ＩＭＦ呼籲協商解決

﹡外電表示抗議美國加徵關稅，中國上告至世貿組織示不滿

﹡生態環境部表示堅決反對美方將中廣核等列入出口管制

﹡商務部表示對原產於美國、歐盟等進口苯酚徵收反傾銷稅；內地豬肉批發價

格按周上升８﹒９％

﹡國家禁毒委表示中美經貿談判跟美國芬太尼問題是兩碼事

﹡國家禁毒辦表示中國不是美國芬太尼類物質的主要來源

﹡農業農村部表示春節前豬價仍將高位運行，明年逐步回落

﹡首部核安全白皮書發表，從嚴構建核安全政策法規體系

﹡福建漳州、惠州太平嶺核電項目正進行廠址前期準備

﹡環境部表示將在發展核電省份建造約五個中低放處置廠

﹡上海升級街面電子攝像頭，管交通違法及社會治安

﹡外資私募加速布局Ａ股市場，今年備案產品已超過去年

﹡長三角國資國企探索養老產業高質量發展模式

﹡美國波蘭簽５Ｇ合作協議，外交部：冀公平公正待華企

﹡發改委表示明起汽柴油價每噸提高１１５元和１０５元

﹡統計表示今年內地樓市調控政策趨多，金融類政策收緊；ＬＰＲ下行，結構

性存款平均利率創年內新低

﹡興業銀行表示董事長高建平因任職年齡原因辭職



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒７％，報１０５５８﹒２１點



《其他消息》﹡政府表示８月份住宅買賣合約按年下跌１５％

﹡花旗銀行３個月港元定存年息高達２﹒３％

﹡隔夜息大跌１厘，一個月期重返兩厘創逾兩周新高

﹡深股通額度全日流走８億元；滬股通額度全日用１２﹒６億元，陸股通淨流

入１８００萬

﹡利嘉閣表示８月樓宇買賣創６個月新低，料９月可反彈

﹡「峻源」開價與同區二手折讓逾一成，代理料即日沽清



《修例風暴》﹡中國使館職員涉擾亂撐港人鏈活動，立陶宛傳召華大使

﹡立法會議員林卓廷大圍辦事處被潑紅油

﹡林鄭月娥稱私人聚會對話被公開，令人失望及不可接受；林鄭斷言否認錄音

遭流出背後有其他目的；從未請辭，仍相信可帶領香港走出困局；傳用緊急

法，林鄭：正不斷檢視，若暴力減退就不需用

﹡香港眾志主席林朗彥被捕，涉煽惑參與未經批准集結

﹡港澳辦表示形勢仍複雜嚴峻，真愛香港要向一切破壞說不；香港局勢已現積

極變化，止暴制亂是廣泛共識；港澳辦回應最後期限：冀香港盡早結束亂局

，愈早愈好；支持林鄭帶領特區政府、警隊懲治暴力犯罪；出動駐軍意味

「一國兩制」終結是錯誤；全國人大可作出香港進入緊急狀態決定；建設深

圳先行示範區對香港是重大利好；香港事務屬於中國內政，任何國家不得干

涉；國民教育的問題必須引起高度重視

﹡聖保羅書院校友聲援師弟，張超雄勉勿小看罷課力量

﹡添馬公園跨界別罷工集會，大會稱逾４萬人參與

﹡新加坡７月酒店入住率創逾十年新高，因香港示威不斷

﹡大埔中學生被追捕時遭警推跌流血，警：地面濕滑跌倒

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