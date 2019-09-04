《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６１１８．０２ 跌 ２８５﹒２６點╱１．０８％
標普５００ ２９０６．２７ 跌 ２０．１９點╱０．６９％
納斯達克 ７８７４．１６ 跌 ８８．７２點╱１．１１％
倫敦富時１００ ７２６８．１９ 跌 １３．７５點╱０．１９％
法蘭克福ＤＡＸ １１９１０．８６ 跌 ４２．９２點╱０．３６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４６６．０７ 跌 ２６．９７點╱０．４９％
﹡香港時間７：４８ａｍ美元兌日圓１０５．８６，歐元兌美元１．０９７３
04/09/2019 07:49
《日出而作》美ＰＭＩ穿５０，美匯升至兩年高，道指納指挫逾１％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６１１８．０２ 跌 ２８５﹒２６點╱１．０８％
標普５００ ２９０６．２７ 跌 ２０．１９點╱０．６９％
納斯達克 ７８７４．１６ 跌 ８８．７２點╱１．１１％
倫敦富時１００ ７２６８．１９ 跌 １３．７５點╱０．１９％
法蘭克福ＤＡＸ １１９１０．８６ 跌 ４２．９２點╱０．３６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４６６．０７ 跌 ２６．９７點╱０．４９％
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