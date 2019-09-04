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04/09/2019 07:49

《日出而作》美ＰＭＩ穿５０，美匯升至兩年高，道指納指挫逾１％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６１１８．０２　跌　２８５﹒２６點╱１．０８％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９０６．２７　跌　　２０．１９點╱０．６９％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８７４．１６　跌　　８８．７２點╱１．１１％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２６８．１９　跌　　１３．７５點╱０．１９％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１９１０．８６　跌　　４２．９２點╱０．３６％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４６６．０７　跌　　２６．９７點╱０．４９％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４８ａｍ美元兌日圓１０５．８６，歐元兌美元１．０９７３

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