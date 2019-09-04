《盤前攻略》ＡＤＲ及黑期造好，港股今早或高開逾百點

《經濟通通訊社４日專訊》美國８月份ＩＳＭ製造業數據３年首次出現萎縮，另外美國總統

特朗普在推特上表示，假如中方繼續採取拖延政策，在他連任勝出後，將會採取更嚴苛的方式。

雙重消息拖累美股氣氛，道指表現低開低走，盤中曾瀉４２５點，金融股跌幅顯著，高盛跌

２﹒４％，美國運通跌２﹒３％；部分消費股則有追捧，寶潔升０﹒９４％，可口可樂升

０﹒４７％。最終道指收報２６１１８點，跌２８５點或１﹒０８％。納指收報７８７４點，跌

８８點或１﹒１１％。標指收報２９０６點，跌２０點或０﹒６９％。



＊夜期及ＡＤＲ輕微造好＊



港股夜期收報２５４７４點，升６點，低水５４點。

港股ＡＤＲ比例指數升７６點，報２５６０４點。預託證券輕微上揚，騰訊升０﹒８６％，

折合港元報３３２﹒０５元。匯控升０﹒６１％，折合港元報５６﹒２９元。中移動跌

０﹒０１％，折合港元報６４﹒７５。友邦升０﹒５４％，折合港元報７５﹒４元。長和跌

０﹒１２％，折合港元報６６﹒５２。中行跌０﹒３９％，折合港元報２﹒９７元。國壽升

０﹒０６％，折合港元報１８﹒０１元。中海油跌０﹒０４％，折合港元報１１﹒４４元。中石

化跌０﹒１８％，折合港元報４﹒５７元。聯通跌０﹒３％，折合港元報７﹒７３元。



＊市場以觀望為主，反手造淡值博率高＊



港股近日表現窄幅上落，投資者對英國脫歐問題及本港政局繼續持觀望態度，而有「黑期」

之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２５５４４點，升１２３點或０﹒４８％，預料港股今早或跟隨

高開逾百點，惟繼續窄幅上落，投資者可考慮高開後反手造淡，因近期以觀望市為主，經常出現

高開低走或低開後跌幅收窄的情況，因此反手入市的值博率較高，為悶市的一個不錯策略。

（ｕｌ）

