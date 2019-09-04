《凱文隨筆－凱文》美國工廠招攬中國工人

《凱文隨筆》美國總統特朗普在競選期間已不斷吆喝著，要把製造業搬回美國，「令美國再

度偉大」起來；鬧了好幾年，未見起色。近日美國一齣名為「美國工廠」（Ａｍｅｒｉｃａｎ

Ｆａｃｔｏｒｙ）的電影正在熱播，內容正正涉及這個問題。

這是一部題材頗為沉悶（或稱嚴肅）的紀錄片，本應吸引不了觀眾，但據說投資者是奧巴馬

，片子自然就熱播起來。這裡也不去劇透了，片子內容大概就是小鎮輝煌日子一去不返，人們失

業，世界末日之際迎來了一個救世者，就是赫赫有名的福州福清市商人曹德旺，他創辦的福耀玻

璃集團到該鎮去設廠。



＊中國人令「美國再度偉大」＊



諷刺的是，實踐特朗普「令美國再度偉大」理念的竟是中國人。片子的著墨是中西文化的衝

突與交鋒，但不難引申出全球化、專業分工的現實 美國工人不願做的，中國工人都輕易地承

擔。特朗普忽略的一點是，美國人都是過慣了好日子，由奢入儉可不容易。

更諷刺的是台商郭台銘答應特朗普要在威斯康辛州設廠，去年也找了老先生一齊去參與廠房

動土儀式，但迄今未能定出量產的日期（製造商不知何時才能產出貨品，這還得了嗎？），原因

是找不到美國技術工人，據報，郭台銘提出，要從中國大陸方面輸入勞工。

美國當初打擊華為科技，理由是「危害國家安全」，美國政府既使出「綁架」技倆，又斷供

零件；及後，特朗普在６月底的二十國集團峰會又局部解除斷供指令，這些自打嘴巴的行為，恰

恰說明了美國建立貿易壁壘、閉關鎖國，重返大清皇朝，或日本幕府那種治國模式是不可行的，

尤其是美國，工人根本就不想從事工序重複、繁悶不堪的製造業。



＊第三產業也全球化，遑論製造業＊



從事國際關係、研究美國的專家有一個結論，「荷里活電影」是美國霸權的一個重要組成部

份，是為軟實力。喜歡看電影的人，也許發現近年很多西方電影都摻雜了一點東方元素。早陣子

的一齣《圓美大盜》（Ｔｈｅ Ｈｕｓｔｌｅ），劇中肥胖女主角經常行騙的手法就是「粵語殘

片」常見的橋段 妹妹患上了癌症，需要十幾萬手術費。韓國電影《炸雞特攻隊》在片尾警察

擊敗黑社會後，乾脆來一首張國榮的粵語電影《英雄本色》主題曲作結，不留神還以為自己在看

港產片。第三產業也紛紛搭上了全球化列車，遑論製造業。

特朗普今早又在推特上舊調重彈，要粉碎中國的供應鏈，說穿了，不就是在騙自己美國人嗎

，中國傾全國之力花４０年艱苦經營起來的供應鏈，絕不是任何人能輕易動搖的。

網路上一些新近拍攝的埃及旅遊影像網誌顯示，在人類文明之巔金字塔旁兜售中國生產的金

字塔、獅身人臉木雕的當地人，向中國遊客說普通話，要人民幣，說明了中國供應鏈已無遠弗屆

，人民幣也走出去了！





（作者凱文從事英文媒體及翻譯工作逾３０年，彼為英國語言學家協會會員，於２０１５年

取得特許語言學者（Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｌｉｎｇｕｉｓｔ）資格。）

