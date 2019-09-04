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04/09/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社４日專訊》藍籌股就派發股息陸續「除淨」，中石化（００３８６）及
申洲國際（０２３１３）分別派中期息１２分人幣及０﹒９港元，均將於本周五（６日）除淨。
　　多隻收息房託即將除淨，春泉產業信託（０１４２６）及朗廷（０１２７０）派中期息
１０港仙及８﹒７港仙，均於明天（５日）除淨；而富豪產業信託（０１８８１）派息６﹒８港
仙，亦於本周五除息。
　　上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資
應加以留意。
　
　表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
　上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　截止過戶　　　開始買賣
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　五龍電動車（００７２９）二十合一　　　０５╱０９　　　　　－　　　　　　　－
　中國天弓（００４２８）　一供二，　　　１６╱０９　１８╱９－２４╱９　２２╱１０
　　　　　　　　　　　　　供股價２８仙
　江南集團（０１３６６）　二供一，　　　１９╱０９　２３╱９－２６╱９　２４╱１０
　　　　　　　　　　　　　供股價２８仙
　標準資源（０００９１）　五股送一份　　２３╱０９　２５╱９－３０╱９　１７╱１０
　　　　　　　　　　　　　２０２０年認股證
　上實控股（００３６３）　每股獲派一股　２３╱０９　２５╱９－２６╱９　　　－
　　　　　　　　　　　　　上實城開（００５６３）
　農林低碳（０１０６９）　四十合一　　　０２╱１０　　　　　－　　　　　　　－
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：以各公司最新公布為準　　
　
　表列１個月內藍籌股除息日期：　
　
　藍籌股（編號）　　　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　除淨日期　　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　太古Ａ　（０００１９）　　　中期息１﹒３５元　　　　　　　　　　０４╱０９
　中國平安（０２３１８）　　　中期息８３﹒７８９９仙　　　　　　　０４╱０９
　中石化　（００３８６）　　　中期息１２分人幣　　　　　　　　　　０６╱０９
　申洲國際（０２３１３）　　　中期息０﹒９元　　　　　　　　　　　０６╱０９　
　友邦保險（０１２９９）　　　中期息３３﹒３仙　　　　　　　　　　０９╱０９
　中華煤氣（００００３）　　　中期息１２仙　　　　　　　　　　　　１０╱０９
　恆隆地產（００１０１）　　　中期息１７仙　　　　　　　　　　　　１０╱０９
　瑞聲科技（０２０１８）　　　中期息４０仙　　　　　　　　　　　　１１╱０９
　中海油　（００８８３）　　　中期息３３仙　　　　　　　　　　　　１２╱０９
　中生製藥（０１１７７）　　　第二次中期息２仙　　　　　　　　　　１２╱０９
　碧桂園　（０２００７）　　　中期息２２﹒８７分人幣，可以股代息　１２╱０９
　中信股份（００２６７）　　　中期息１８仙　　　　　　　　　　　　１３╱０９　　
　中石油　（００８５７）　　　中期息６﹒９８８分人幣　　　　　　　１６╱０９　
　　　　　　　　　　　　　　　特別股息０﹒７７７分人幣　　　　　　１６╱０９　
　恆安國際（０１０４４）　　　中期息１元人幣　　　　　　　　　　　１６╱０９
　中海外　（００６８８）　　　中期息４５仙　　　　　　　　　　　　１７╱０９
　中銀香港（０２３８８）　　　中期息５４﹒５仙　　　　　　　　　　１７╱０９　
　銀河娛樂（０００２７）　　　特別股息４６仙　　　　　　　　　　　２４╱０９
　華潤置地（０１１０９）　　　中期息１４﹒４仙　　　　　　　　　　２５╱０９
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｅｃ）

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