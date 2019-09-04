財新中國服務業ＰＭＩ佳，港股升逾三百點逼近２５９００破十天線

《經濟通通訊社４日專訊》８月財新中國服務業ＰＭＩ升至５２﹒１，創三個月新高，港股

升幅擴大，最新報２５８７２，升３４４點或升１﹒３５％，突破十天線（２５７６６點），主

板成交１４７﹒４２億元。國企指數報１０１５５，升１﹒２０％或升１１９點。

上證綜合指數報２９４０，升１０點或升０﹒３７％，成交５８５﹒０４億元人民幣。深證

成分指數報９６６０，升２７點或升０﹒２８％，成交９００﹒８２億元人民幣。

除了８月財新中國服務業ＰＭＩ造好外，反映製造業、服務業景氣的財新中國綜合ＰＭＩ亦

回升０﹒７個百分點至５１﹒６，企業綜合用工規模自今年５月以來首現增長，經濟呈現修復跡

象，但企業信心仍然不足。

重磅股中，騰訊（００７００）現價升２﹒４９％，報３３７﹒４元；成交約３１３萬股，

涉資１０﹒４８億元；中國移動（００９４１）漲１﹒９３％，報６６元；匯控（００００５）

升１﹒４３％，報５６﹒７５元；港交所（００３８８）漲０﹒６８％，報２３８﹒４元；友邦

（０１２９９）升１﹒２％，報７５﹒９元；建行（００９３９）走高１﹒０５％，報５﹒８元

；工行（０１３９８）升１﹒２２％，報４﹒９８元；國壽（０２６２８）升１﹒８９％，報

１８﹒３４元；平保（０２３１８）亦漲１﹒６％，報９１﹒１元。

連日受壓的本地地產股今見反彈，長實集團（０１１１３）報５３﹒１元升２﹒６１％；恆

地（０００１２）報３５﹒８５元漲０﹒７％；新地（０００１６）造１０９﹒３元升

１﹒３％；新世界發展（０００１７）走高２﹒２９％報９﹒８５元；信置（０００８３）報

１０﹒９８元升１﹒６７％。（ｅｃ）

