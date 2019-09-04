《盤後部署》港股急升將現獲利盤，明日低開低走機會大

《經濟通通訊社４日專訊》港股今早受中國財新服務業ＰＭＩ數據造好而反彈，高開

１４７點後極速抽升至逾３００點，在中資金融股支撐下，午前港股仍能維持相當升幅。午後有

消息指，行政長官林鄭月娥將於下午與建制派會面，有傳將會撤回修訂逃犯條例草案，消息刺激

本港地產股集體領漲，新地（０００１６）及新世界（０００１７）升近一成，九置

（０１９９７）漲一成二，帶動港股最多抽升１１２６點，高見２６６５４點，最終恆指收報

２６５２３點，升９９５點或升３﹒９０％，為去年１１月以來最大單日升幅。主板成交

１１６３﹒７７億元，按日升８２﹒４％。國企指數報１０２８８點，升２５２點或升

２﹒５２％。

Ａ股尾市同樣抽升，上證綜指報２９５７點，升２７點或升０﹒９３％；深成指報９７００

點，升６６點或升０﹒６９％，兩市合共成交６５０３﹒１５億元人民幣。



＊美國製造業數據參差，惟儲局鷹鴿兩派分歧加劇＊



目前市場預料聯儲局將於本月再度減息四分一厘，但有指聯儲局內部仍意見分歧，其中聖路

易斯聯儲主席強調要減息半厘才符合利益；但波士頓聯儲主席指美國經濟仍相當良好，未有減息

需要。最近公布的美國８月份ＩＳＭ製造業數據首次出現萎縮，令減息半厘的機率由０％升至

９﹒６％。值得關注的是，今晚將有多位包括紐約、達拉斯、聖路易斯、明尼亞波利斯及芝加哥

的聯儲主席，於不同場合發表講話，預料將會成為減息預測的風向儀。

另一邊廂，英國脫歐問題正進行得如火如荼，外電報道指，據歐盟一份報告認為，英國脫歐

或引至重大災難，因此歐盟相關機構呼籲需動用約六億歐元，以應付英國脫歐所帶來的後果。據

指該筆基金原本用於歐盟成員國應付自然災害，但由於英國脫歐屬「特別事件」且導致重大災難

，因此符合基金的原則。另外，歐盟的「全球化調整基金」中，還需要動用另一筆資金以應付其

他歐盟國家因英國脫歐而導致的破產、失業工人等經濟問題。無論如何，英國脫歐對英國本身或

歐盟方面亦造成短期性傷害，能否減低傷害還看英國首相約翰遜如何處理１０月３１日的脫歐決

定。



＊若讓步方案被市民接受，港股仍有一定攀升動力＊



今日下午突然有消息傳出，行政長官林鄭月娥將會於日內宣布撤回逃犯條訂條例，刺激下午

市突然抽升逾千點，而單日成交亦突破千億元大關。今日下午大市由地產股領軍，衝上二萬六以

上的「蟹貨」已積存了一定日子，預料明日將會有大量獲利盤套現；加上最新公布的本港ＰＭＩ

數字並不樂觀，預料明日港股低開低走機會頗大，但只要穩守二萬六關口，大市仍有一定的攀升

動力，前提是市民接受政府的讓步方案。（ｕｌ）

