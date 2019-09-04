《經濟通通訊社４日專訊》美國總統特朗普警告，如果美中貿易談判繼續拖延下去，若他獲
得連任，將會對中國採取更強硬的態度。
美國８月製造業活動自２０１６年以來首次出現萎縮，不過特朗普對負面經濟數據視而不見
，稱美國與中國的談判中做得很好，並強調美國關稅對中國經濟造成的損害。
他警告，如果雙方不能解決貿易爭端，若他在明年贏得大選，中國將面臨更嚴厲的條款，中
國的供應鏈將會崩潰，企業、就業及資金將會消失。（ｍｎ）
04/09/2019 08:27
【貿易開戰】美國總統特朗普警告連任後將對中國採取更強硬態度
《經濟通通訊社４日專訊》美國總統特朗普警告，如果美中貿易談判繼續拖延下去，若他獲
得連任，將會對中國採取更強硬的態度。
美國８月製造業活動自２０１６年以來首次出現萎縮，不過特朗普對負面經濟數據視而不見
，稱美國與中國的談判中做得很好，並強調美國關稅對中國經濟造成的損害。
他警告，如果雙方不能解決貿易爭端，若他在明年贏得大選，中國將面臨更嚴厲的條款，中
國的供應鏈將會崩潰，企業、就業及資金將會消失。（ｍｎ）
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