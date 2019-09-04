《地區經濟》日本央行委員呼籲實施預防性減息以抵禦經濟下行風險

《經濟通通訊社４日專訊》日本央行委員片岡剛士表示，央行必須預防性地放寬貨幣政策，
以協助抵擋日本經濟與物價前景面臨的各種風險。
他指，預計日本經濟未來數年增長將降至潛在水平的下方，風險偏向下行。至於通脹方面，
由於其他央行的貨幣政策更趨鴿派，預計通脹率不會加速升向央行２％的目標。
他續稱，當實際通脹與目標之間存在差異，採取預防性措施就變得十分重要，央行有必要加
強寬鬆貨幣政策。（ｍｎ）
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