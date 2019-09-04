  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/09/2019 11:51

《地區經濟》日本央行委員呼籲實施預防性減息以抵禦經濟下行風險

　　《經濟通通訊社４日專訊》日本央行委員片岡剛士表示，央行必須預防性地放寬貨幣政策，
以協助抵擋日本經濟與物價前景面臨的各種風險。
　　他指，預計日本經濟未來數年增長將降至潛在水平的下方，風險偏向下行。至於通脹方面，
由於其他央行的貨幣政策更趨鴿派，預計通脹率不會加速升向央行２％的目標。
　　他續稱，當實際通脹與目標之間存在差異，採取預防性措施就變得十分重要，央行有必要加
強寬鬆貨幣政策。（ｍｎ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
剖析天下04/09/2019
【卡位凍蒜】賴清德先「叛變」後祝福 蔡英文代綠營競逐連任
FOCUS04/09/2019
【FOCUS】內地香港同臨寒冬 大大喊話「偉大鬥爭」
剖析天下04/09/2019
【卡位凍蒜】台總統選戰風雲變幻 郭董逆襲會否引「換瑜」費思量
國際動態04/09/2019
港示威星受惠 酒店入住14年高
生財有道03/09/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：兗煤約7.2元較值博
FOCUS03/09/2019
【FOCUS】增持回購＋北水掃貨鬥熱鬧 中資股料跑贏本地薑
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金