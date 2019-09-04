《地區經濟》澳洲第二季經濟按年增長１﹒４％，創１０年來最低

《經濟通通訊社４日專訊》澳洲第二季經濟按年增長１﹒４％，增速創１０年來最低，增加

擴大貨幣及財政刺激政策的壓力。

澳洲央行在６月及７月兩度減息，將利率降至歷史新低的１％，同時亦呼籲政府應採取財政

刺激行動，因房屋建設仍然非常低迷，消費者開支亦未見復甦。

第二季澳洲經濟增長幾乎來自政府開支及出口，分別為國內生產總值貢獻１﹒３個百分點及

１﹒２個百分點，而通常作為經濟動力的家庭開支對經濟增長的貢獻只有０﹒８個百分點，房屋

建設則拖累經濟增長０﹒５個百分點。（ｍｎ）

