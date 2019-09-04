《經濟通通訊社４日專訊》法巴稱，由於預計聯儲局將在未來數個月開始減息周期，以應對
經濟放緩及美中貿易戰，相信未來數月黃金價格將急升，突破１６００美元大關。
法巴大宗商品研究主管Ｈａｒｒｙ Ｔｃｈｉｌｉｎｇｕｉｒｉａｎ表示，從本月起到２０
２０年６月，聯儲局料會減息４次，每次四分一厘，而金價將會因此受惠。。
他續指，今年黃金平均價料會較先前預測的提高６０美元至１４００美元，２０２０年均價
則將提高１３０美元至１５６０美元，同時亦有可能會突破１６００美元。（ｍｎ）
04/09/2019 16:26
【減息在即】法巴料聯儲局減息４次，金價將突破１６００美元大關
《經濟通通訊社４日專訊》法巴稱，由於預計聯儲局將在未來數個月開始減息周期，以應對
經濟放緩及美中貿易戰，相信未來數月黃金價格將急升，突破１６００美元大關。
法巴大宗商品研究主管Ｈａｒｒｙ Ｔｃｈｉｌｉｎｇｕｉｒｉａｎ表示，從本月起到２０
２０年６月，聯儲局料會減息４次，每次四分一厘，而金價將會因此受惠。。
他續指，今年黃金平均價料會較先前預測的提高６０美元至１４００美元，２０２０年均價
則將提高１３０美元至１５６０美元，同時亦有可能會突破１６００美元。（ｍｎ）
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