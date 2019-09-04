《台股攻略－馮偉明》台股今日升９９點，收復１０６００點大關

《台股攻略》台股今日（４日）開高走高，升９９﹒１點，收１０６５７﹒３１點，成交金

額為新台幣１０５０﹒７８億元。

台股今日開高震盪走高，在蘋概股等電子股帶動下，指數一度攻上季線關卡１０６６５點位

置區，但隨後得而復失在季線關卡前止步。蘋果下周發表新ｉＰｈｏｎｅ，台積電上周股價逐步

上揚，大立光本周表現持續強勢。台積電今日升１﹒３８％，收新台幣２５７﹒５元；大立光升

０﹒７６％，收新台幣３９８０元；鴻海升０﹒９５％，收新台幣７４﹒３元。蘋概股走勢搶眼

，玉晶光升３﹒８２％，收新台幣４３５元，可成升２﹒９１％，收新台幣２３０元。金像電、

華通及燿華等ＰＣＢ族群也走揚。面板雙虎群創及友達均升超過１％，彩晶今年已連續兩季獲利

，在基本面支撐下，股價勁升２﹒５４％作收。其他權值股如和泰車、聯電、日月光、南亞科、

華碩、統一超、南亞、上海商銀、永豐金及合庫金等相對強勢，成撐盤要角。

預期台股短期１０４００點有較大支撐，後市料持續挑戰季線關卡，投資者須注意英國脫歐

發展及歐美的議息結果。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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