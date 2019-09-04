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即市新聞

04/09/2019 14:15

傳特首將公布正式撤回修例，港股一度漲近千點高見２６５２５

　　《經濟通通訊社４日專訊》午後有報導指，特首林鄭月娥將於今日下午正式宣布，撤回備受
爭議的逃犯修訂條例，回應其中一個近月反修例示威活動五大訴求。消息刺激港股一度最多升
９９７點見２６５２５點。現時，恆生指數報２６４８０，升９５３點或升３﹒７３％，主板成
交６２９﹒４９億元。
　　近月被社會政治事件拖累的地產股及收租股表現突出，九置（０１９９７）升８﹒９６％，
報４５元，暫為最佳表現藍籌。恆地（０００１２）升８﹒１５％，報３８﹒５元；新地
（０００１６）揚７﹒８８％，報１１６﹒４元；新世界（０００１７）升８﹒４１％，報
１０﹒４４元。
　　重磅股亦急漲，匯控（００００５）升３﹒８４％，報５８﹒１元；騰訊（００７００）升
３﹒４％，報３４０﹒４元；友邦（０１２９９）升４％，報７８元；港交所（００３８８）升
３﹒９７％，報２４６﹒２元。
　　上證綜指報２９４７，升１７點或升０﹒６０％，成交２０２９﹒２４億元人民幣。
　　深成指報９６６４，升３０點或升０﹒３１％，成交２８８２﹒６５億元人民幣。

　　表列地產股相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆基地產（０００１２）　　　３８﹒５０元　　　升８﹒１５％
　　新地　　（０００１６）　　１１６﹒４０元　　　升７﹒８８％
　　新世界　（０００１７）　　　１０﹒４４元　　　升８﹒４１％
　　信和置業（０００８３）　　　１１﹒６４元　　　升７﹒７８％
　　恆隆地產（００１０１）　　　１８﹒６２元　　　升４﹒７２％

　　嘉華國際（００１７３）　　　　４﹒１５元　　　升４﹒０１％
　　嘉里建設（００６８３）　　　２６﹒３５元　　　升４﹒５６％
　　長實集團（０１１１３）　　　５５﹒８０元　　　升７﹒８３％
　　太古地產（０１９７２）　　　２７﹒１０元　　　升６﹒６５％
　　九倉置業（０１９９７）　　　４５﹒００元　　　升８﹒９６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｙｋ）

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