《古臣周記－古臣》金價仲有新突破？要視乎花旗國減息步伐！

《古臣周記》呢排黃金價格喺咁升，無幾耐之前已經突破１５５０美金嘅關口，更一度高見

１５６５美金水平，刺激黃金相關股都持續造好。阿臣喺七月頭嘅時候寫過金價，當時金價去到

１４０５美金嘅水平，最高見過１４３８美金，創超過六年嘅新高。由七月頭高位計算，至今再

升１００美金有多。但係升咗咁多，短期仲有無水位呢？等阿臣同大家分析下依家嘅局勢先。



＊外圍經濟不明朗，美金強勁阻金價升＊



黃金作用係對抗通脹同比資金避險，但目前最困擾全球經濟嘅莫過於兩大經濟體發起嘅貿易

戰。而喺啱啱過去嘅周末，花旗國同神州新一輪嘅關稅都開始生效，而原定今個月舉行嘅兩國元

首會面都仲係只聞樓梯響，更唔好話有任何共識。而且兩國各國近月嘅爭端已經滲透至貿易、金

融、科技等各方面，短期難見有任何起色，加上侵侵打住「改善貿易不平等」嘅旗號為自己出年

嘅連任鋪路，未來將會繼續對神州採取強硬態度。

基於以上背景，大行瑞銀上月底就發表報告，將今年金價嘅預測再度提高，由原來預期半年

同一年嘅預測價格為１５００美金，上調至三個月內為１４５０美金至１６００美金，半年同一

年嘅預期更加升至１６００美金同１６５０美金。

另一方面，如果聯儲局減息，都會刺激美匯下跌，從而刺激金價。睇番上次７月聯儲局減息

時嘅議息紀錄，同主席鮑威爾之後喺銀行公會嘅講話，都仍然強調喺需要嘅時候先會減息，可見

暫未有明確展開減息周期嘅訊號。近日美匯指數已經抽升９８至９９水平，亦利淡金價後市。不

過，上月兩年期同十年期債息倒掛嘅現象再度出現，令孖屐憂慮花旗國經濟最快喺半年後就陷入

衰退。而今年９月減息嘅機率仲係相當高，短期金價嘅發展要密切留意聯儲局今個月中嘅議息會

後聲明。



＊比較４隻黃金股，山東黃金較為可取＊



如果缸友仍睇好金價後市，阿臣都喺度介紹返本地嘅黃金相關股。本地黃金股主要分兩種，

一種係黃金ＥＴＦ，其中最為人熟悉嘅就係全球第一隻黃金ＥＴＦ，ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８

４０），優點喺追蹤黃金價格，所以走勢比較貼近金價﹐但比起其他黃金股亦相對保守。另外，

阿臣就比較咗三隻較熱炒嘅金股，招金（０１８１８）、山東黃金（０１７８７）同紫金（０２

８９９）。

睇返佢地三間公司啱啱放榜嘅半年業績，紫金金礦期內生產嘅黃金產量最多，有超過１３８

噸，收入佔集團總營業額五成六，但毛利就唔及佢嘅第二大銅礦多，後者毛利佔三成六。因此，

如果黃金價格上升，佢嘅升幅未必跟得貼，而且表現都會受其他金屬業務影響。

招金同山東黃金都係主要生產黃金，兩者期內黃金產量分別約１５噸同２０噸，但山東黃金

上半年嘅盈利同收入都雙升，盈利仲有一成增幅，而招金嘅盈利同收入都分別按年跌兩成一同２

巴仙。基於呢個原因，阿臣會比較建議買入山東黃金，但由於近日佢保歷加通道有收窄嘅跡象，

加上ＭＡＣＤ呈賣出訊號，短期仍有機會下調，建議缸友趁回落至１７﹒５至１８﹒８銀再分段

吸納，咁樣好似更抵買。

不過，眼見依家金價都已經喺１５５０美金開始回落，而且未來走勢仍受唔同因素，例如美

匯、美債影響，所以阿臣都係睇定少少，等過埋九月中聯儲局議息，再睇下會唔會買入一啲黃金

股。



表列截至９月４日（１１：１５ａｍ止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

金界 ２０００股 ９﹒６５元 １１﹒６２元 ２３２４０元

煤氣 １０００股 １６﹒００元 １５﹒１６元 １５１６０元

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股票市值 ： ３８４００元

剩餘現金 ： １２０１７８元

組合淨值 ： １５８５７８元

組合本月收益表現： ＋０﹒８％（截至上月底止組合淨值：１５７３１８元）

組合累計收益表現： ＋５１﹒０％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

