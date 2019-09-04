《談國論企－黎偉成》非製造業８月份商務擴張力尚強

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０１９年８月份無疑續處擴張放緩之態，卻

仍處相對較強的軌道，結合製造業採購經理指數ＰＭＩ僅輕微收縮，而綜合ＰＭＩ產出指數５３

環比微落０﹒１個百分點，表明企業生產經營活動總體保持平穩發展。由是有利於抗抵特朗普全

方位地不斷打壓封殺中國所產生的負面影響，更有助於中國維護主權和平等談判原則底下爭取互

利共贏之效。



＊鐵路運輸及電信互聯網處較高景氣區＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０１９年８月所達

５３﹒１，較對上一個月之數環比回升０﹒１個百分點，相對於７月份５３﹒７所跌的０﹒５個

百分點，環比由跌轉升，更較臨界點５０高３﹒１個百分點，屬處於相對穩快擴張的軌道，充分

反映出非製造業的整體情況較理想。

非製造業近期基本保持相對穩快擴張態勢，有賴（甲）服務業保持穩中向好之態，最新情況

為（一）商業活動指數於２０１９年８月份５２﹒５，環比回落０﹒４個百分點，相對於７月份

５２﹒９所回落的０﹒５個百分點，少減０﹒１個百分點，但高於臨界點２﹒５個百分點，以國

家統計局的較為具體資料「從行業大類看，鐵路運輸業、電信廣播電視衛星傳輸服務、互聯網軟

件信息技術服務等行業商務活動指數位於５８以上的較高景氣區間，業務活動較為活躍。道路運

輸業、其他金融業、房地產業等行業商務活動指數位於收縮區間」，可見：（Ｉ）擴張前列的行

業於８月份所處的「５８以上的較高景氣區間」，較７月份的５６高２個百分點，即使未及６月

份之「６０以上的高位景氣區間」，卻仍高於４月份持平於３月份「５７以上的較高景氣區間」

和２月份之５５。

再看擴張行業中之前列行業，有（ｉ）於８月份的最前列的仍然為鐵路運輸業，但未有再現

７月份的「航空運輸業、郵政業」，卻反映出人流與物流需求較為殷切，意味著由鐵路帶動的是

內需殷切，而航空運輸業、郵政業以至水上運輸中很大可能是有相當部分是由出口外需的反映。

我之解讀仍為：反映出實體經濟有不斷的改善，可以相當程度反映出特朗普對華貿戰未有對中國

經濟造成太大衝擊，中國的內需和對美國以外的其他國家或地區經濟往來仍相對良好；結合

ＰＭＩ分析，貿戰對中國經濟確有一定的負面影響。

和（ｉｉ）電信廣播電視和衛星傳輸服務持續快速擴張，乃受惠於５Ｇ開始步入商用化的新

時代、新階段。

（ＩＩ）低於臨界點者，仍然為房地產業，卻排名於第三位，而前兩位的道路運輸業、其他

金融業，收縮情況更甚。

服務業的（二）新訂單分類指數於２０１９年８月份達５０﹒１，環比即使回落０﹒３個百

分點，卻較７月份５０﹒４環比回落的１個百分點有所收窄，略低於臨界點５０水平。



＊服務業及建築業環比回升預期亦轉佳＊



而從業人員分類指數４８﹒２則升０﹒１個百分點，而７月份４８﹒１升０﹒２個百分點，

亦屬可以接受的發展。

問題是（三）投入品價格分類指數於２０１９年８月份達５１﹒２環比回落１﹒５個百分點

，而結合７月份環比回升１﹒６個百分點至５２﹒７，兩個月仍淨增０﹒１個百分點，和銷售價

格分類指數於是月份４８﹒７跌１﹒８個百分點，７月份則漲１﹒４個百分點至５０﹒５，對新

訂單尤其是出口訂單也許會產生負面影響。及（四）從業人員分類指數於８月份達４８﹒２，環

比增０﹒１個百分點，上月為４８﹒１和環比升０﹒２個百分點，雖屬收縮，亦不差者也。

（乙）建築業尚可：（１）商務活動指數於２０１９年８月份達６１﹒２同比增長３個百分

點，扭轉７月份環比再回落０﹒５個百分點至５８﹒２之況，即由跌破６０後迅告收復。此業之

（２）新訂單分類指數環比５３﹒９和環比減少０﹒８個百分點，而７月份大幅減少１﹒３個百

分點至５４﹒７。（３）投入產品價格分類指數是月份達４８﹒９和環比急挫４﹒７個百分點，

當然比７月份的５３﹒６和環比回落０﹒３個百分點，有明顯的擴大；（４）銷售價格分類指數

尚升０﹒４個百分點至５１﹒５，而７月份分則跌１﹒７個百分點至５１﹒１。（５）從業人員

分類指數升０﹒６個百分點而為５２﹒７，上月則升１﹒７個百分點至５２﹒１。

（丙）非製造業業務動預期指數於２０１９年８月份為６０﹒４，環比增長０﹒６個百分點

，而７月份達５９﹒８環比減少０﹒８，其中建築業環比升０﹒３個分分點而為６４，７月份升

１﹒１個百分點至６３﹒７；而服務業５９﹒８環比升０﹒７個百分點，７月份５９﹒１跌

１﹒２個百分點。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

