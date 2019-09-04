《異動股》騰訊昨日再回購１１萬股，現漲近２％破廿天線

《經濟通通訊社４日專訊》有消息指，人行可能下調公開市場操作利率，刺激大市氣氛造好

，騰訊（００７００）現價上升１﹒８２％，報３３５﹒２元，升破２０天線（３３１﹒５８元

）；成交約９０萬股，涉資２﹒９９億元，主動買盤６４％。

騰訊公布昨日（３日）於場內合共回購１１萬股，每股最高價３３３﹒４元，最低價

３２８﹒６元，涉資３６４２﹒３９萬元。

現時，恆生指數報２５７７３，上升２４５點或上升０﹒９６％，主板成交２５﹒５４億元

。國企指數報１０１２８，上升９２點或上升０﹒９２％。

上證綜指報２９２６，下跌３點或下跌０﹒１２％，成交４９﹒０９億元人民幣。

深成指報９６０７，下跌２６點或下跌０﹒２７％，成交８７﹒１３億元人民幣。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ５６﹒７５元 上升１﹒４３％

港交所 （００３８８） ２３８﹒００元 上升０﹒５１％

建設銀行（００９３９） ５﹒８１元 上升１﹒２２％

中國移動（００９４１） ６５﹒３０元 上升０﹒８５％

友邦保險（０１２９９） ７５﹒９０元 上升１﹒２０％

工商銀行（０１３９８） ４﹒９９元 上升１﹒４２％

中國平安（０２３１８） ９０﹒９０元 上升１﹒３８％

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