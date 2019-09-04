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即市新聞

04/09/2019 09:30

《異動股》騰訊昨日再回購１１萬股，現漲近２％破廿天線

　　《經濟通通訊社４日專訊》有消息指，人行可能下調公開市場操作利率，刺激大市氣氛造好
，騰訊（００７００）現價上升１﹒８２％，報３３５﹒２元，升破２０天線（３３１﹒５８元
）；成交約９０萬股，涉資２﹒９９億元，主動買盤６４％。
　　騰訊公布昨日（３日）於場內合共回購１１萬股，每股最高價３３３﹒４元，最低價
３２８﹒６元，涉資３６４２﹒３９萬元。
　　現時，恆生指數報２５７７３，上升２４５點或上升０﹒９６％，主板成交２５﹒５４億元
。國企指數報１０１２８，上升９２點或上升０﹒９２％。
　　上證綜指報２９２６，下跌３點或下跌０﹒１２％，成交４９﹒０９億元人民幣。
　　深成指報９６０７，下跌２６點或下跌０﹒２７％，成交８７﹒１３億元人民幣。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　５６﹒７５元　　　上升１﹒４３％
　　港交所　（００３８８）　２３８﹒００元　　　上升０﹒５１％
　　建設銀行（００９３９）　　　５﹒８１元　　　上升１﹒２２％
　　中國移動（００９４１）　　６５﹒３０元　　　上升０﹒８５％
　　友邦保險（０１２９９）　　７５﹒９０元　　　上升１﹒２０％
　　工商銀行（０１３９８）　　　４﹒９９元　　　上升１﹒４２％
　　中國平安（０２３１８）　　９０﹒９０元　　　上升１﹒３８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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