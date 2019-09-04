《中資異動》中資教育股昨日急插水今見反彈，睿見教育升逾７％

《經濟通通訊社４日專訊》中資教育股昨日受內地政策消息拖累大幅插水，今日隨市見反彈

，睿見教育（０６０６８）昨日急跌１８％，今日最新升７﹒４４％，報３﹒３２０元；成交約

５２９萬股，涉資１７３７萬元；天立教育（０１７７３）昨日急跌逾１９％，今日稍為回升，

最新報３﹒０６元，升６﹒９９％，成交達５１７萬股，涉資１５８３萬元。

據報，內地再傳出《民辦促進法》的修訂諮詢快將有結果，市場憂慮民辦教育可能被杜絕以

ＶＩＥ形式結構上市及併購。另外，人民大學校長兼政協常委劉偉昨日發文稱，要杜絕民辦教育

以ＶＩＥ架構在境內外上市，維護國家的教育主權、文化與意識形態安全。

現時，恆生指數報２５７８５，升２５７點或升１﹒０１％，主板成交６１﹒８７億元。國

企指數報１０１２１，升０﹒８５％或升８５點。

上證綜合指數報２９３１，升１點，成交２３３﹒２８億元人民幣。深證成分指數報

９６１２，跌２１點或跌０﹒２２％，成交３６５﹒５７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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睿見教育 （０６０６８） ３﹒３２０元 升７﹒４４３％

天立教育 （０１７７３） ３﹒０６０元 升６﹒９９３％

中教控股 （００８３９） １１﹒２２０元 升６﹒０４９％

卓越教育 （０３９７８） １﹒７９０元 升５﹒２９４％

宇華教育 （０６１６９） ４﹒１９０元 升４﹒７５０％

思考樂教育（０１７６９） ６﹒０００元 升４﹒７１２％



民生教育 （０１５６９） １﹒３９０元 升３﹒７３１％

東方教育 （００６６７） １３﹒７２０元 升３﹒３１３％

希望教育 （０１７６５） １﹒３４０元 升３﹒０７７％

新高教集團（０２００１） ３﹒４２０元 升２﹒３９５％

新華教育 （０２７７９） ２﹒６９０元 升２﹒２８１％

楓葉教育 （０１３１７） ２﹒４２０元 升２﹒１１０％



金匯教育 （０８１６０） ０﹒１１２元 升１﹒８１８％

銀杏教育 （０１８５１） １﹒７８０元 升０﹒５６５％

大地教育 （０８４１７） ０﹒０２８元 無升跌

博駿教育 （０１７５８） ０﹒６９０元 跌４﹒１６７％

成實外教育（０１５６５） ２﹒２００元 跌５﹒９８３％

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（ｅｃ）

