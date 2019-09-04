《異動股》碧桂園漲近２％破十天線，８月權益合同銷售額升四成九

《經濟通通訊社４日專訊》碧桂園（０２００７）現價上升１﹒８４％，報９﹒９８元，盤

中高見１０﹒０２元，破十天線（約９﹒８４元）；成交約３３４萬股，涉資３３１７萬元，主

動買盤６０％。

碧桂園公布，８月單月共實現歸屬公司股東權益合同銷售金額約４６８﹒３億元人民幣，按

年增加４９﹒４７％，權益合同銷售建築面積約５１７萬平方米，按年增加４９﹒３２％。

野村維持碧桂園買入評級，目標價１４﹒５元。

現時，恆生指數報２５８０７，升２７９點或升１﹒０９％，主板成交１０７﹒１８億元。

國企指數報１０１３１，升９５點或升０﹒９５％。

上證綜合指數報２９３４，升４點或升０﹒１５％，成交４３３﹒９１億元人民幣。

深證成份指數報９６５５，升２１點或升０﹒２２％，成交６７７﹒２８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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越秀地產 （００１２３） １﹒６９元 升０﹒６０％

中海外 （００６８８） ２４﹒７５元 升０﹒８１％

世茂房地產（００８１３） ２２﹒２５元 升１﹒６０％

旭輝控股 （００８８４） ４﹒２７元 升１﹒６７％



龍湖集團 （００９６０） ２８﹒１５元 升０﹒７２％

華潤置地 （０１１０９） ３１﹒６０元 升１﹒１２％

禹洲地產 （０１６２８） ３﹒３５元 升１﹒８２％

佳兆業 （０１６３８） ２﹒８７元 升２﹒１４％



融創中國 （０１９１８） ３１﹒３５元 升１﹒２９％

萬科企業 （０２２０２） ２７﹒０５元 升０﹒７４％

中國恆大 （０３３３３） １６﹒４６元 升０﹒２４％

龍光地產 （０３３８０） １１﹒０２元 升０﹒７３％

雅居樂 （０３３８３） １０﹒１２元 無升跌

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（ｊｔ）

