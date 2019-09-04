  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/09/2019 10:40

【駐京專電】換臉軟件「ＺＡＯ」被指洩用戶隱私，工信部約談陌陌

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》ＡＩ換臉軟件「ＺＡＯ」從８月３０日開始
在內地社交網絡火爆刷屏，但同時也引發對換臉應用版權、倫理、隱私安全等問題的質疑。
　　媒體報道加上用戶曝光「ＺＡＯ」用戶隱私協議不規範，存在數據洩露風險等網絡數據安全
問題，工信部網絡安全管理局對北京陌陌科技有限公司負責人進行問詢約談，要求其嚴格按照國
家法律法規以及相關主管部門要求，組織開展自查整改，依法依規收集使用用戶個人信息，規範
協議條款，強化網絡數據和用戶個人信息安全保護。
　　「ＺＡＯ」在最初一版用戶協議中規定，對於用戶自行上傳的內容，一旦發布，平台即默許
已獲得用戶和影片原主人公的肖像授權，且「ＺＡＯ」及其關聯公司有權在全球範圍內「完全免
費、不可撤銷、永久、可轉授權和可再許可」地使用、修改、編輯這些內容素材。有法律人士認
為，這涉嫌過度攫取用戶授權，無形中將自己的肖像權拱手讓人，以後個人肖像將完全有可能被
別人隨意使用、變換。
　　Ａｐｐ的開發者為長沙深度融合網絡科技，由海南喵咖網絡科技全資控股，實際控制人為雷
小亮與王力。相關信息顯示，雷小亮是陌陌公司聯合創始人兼遊戲業務部總裁，負責陌陌遊戲業
務，王力則是陌陌公司聯合創始人兼ＣＯＯ，負責陌陌的產品、運營等業務。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
剖析天下04/09/2019
【卡位凍蒜】台總統選戰風雲變幻 郭董逆襲會否引「換瑜」費思量
國際動態04/09/2019
港示威星受惠 酒店入住14年高
生財有道03/09/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：兗煤約7.2元較值博
FOCUS03/09/2019
【ＦＯＣＵＳ】增持回購＋北水掃貨鬥熱鬧，中資股料跑贏本地薑
中國故事03/09/2019
【AI大會】深蘭科技新簽1.5億AI訂單 無人公車獲泰國垂青
國際動態03/09/2019
披索狂貶 阿根廷再啟外匯管制
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金