【駐京專電】換臉軟件「ＺＡＯ」被指洩用戶隱私，工信部約談陌陌

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》ＡＩ換臉軟件「ＺＡＯ」從８月３０日開始

在內地社交網絡火爆刷屏，但同時也引發對換臉應用版權、倫理、隱私安全等問題的質疑。

媒體報道加上用戶曝光「ＺＡＯ」用戶隱私協議不規範，存在數據洩露風險等網絡數據安全

問題，工信部網絡安全管理局對北京陌陌科技有限公司負責人進行問詢約談，要求其嚴格按照國

家法律法規以及相關主管部門要求，組織開展自查整改，依法依規收集使用用戶個人信息，規範

協議條款，強化網絡數據和用戶個人信息安全保護。

「ＺＡＯ」在最初一版用戶協議中規定，對於用戶自行上傳的內容，一旦發布，平台即默許

已獲得用戶和影片原主人公的肖像授權，且「ＺＡＯ」及其關聯公司有權在全球範圍內「完全免

費、不可撤銷、永久、可轉授權和可再許可」地使用、修改、編輯這些內容素材。有法律人士認

為，這涉嫌過度攫取用戶授權，無形中將自己的肖像權拱手讓人，以後個人肖像將完全有可能被

別人隨意使用、變換。

Ａｐｐ的開發者為長沙深度融合網絡科技，由海南喵咖網絡科技全資控股，實際控制人為雷

小亮與王力。相關信息顯示，雷小亮是陌陌公司聯合創始人兼遊戲業務部總裁，負責陌陌遊戲業

務，王力則是陌陌公司聯合創始人兼ＣＯＯ，負責陌陌的產品、運營等業務。

