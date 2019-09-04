《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上交所和中證指數早前表示，將於科創板上
市股票與存托憑證數量滿３０隻後的第１１個交易日正式發布上證科創板５０成分指數。
目前已上市的科創板股票共有２８隻，加上已完成申購的安博通和９月１６日即將申購的天
奈科技，科創板上市企業將達到３０隻，而從申購到上市平均需時１１日。據此推算，１０月中
下旬有望迎來科創板指數發布。
受此消息影響，科創板個股於昨日集體大漲，多隻股票漲超１０％。今日部分個股有所回調
。
04/09/2019 11:31
【駐滬專電】科創板５０成分指數或於１０月中下旬發布
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上交所和中證指數早前表示，將於科創板上
市股票與存托憑證數量滿３０隻後的第１１個交易日正式發布上證科創板５０成分指數。
目前已上市的科創板股票共有２８隻，加上已完成申購的安博通和９月１６日即將申購的天
奈科技，科創板上市企業將達到３０隻，而從申購到上市平均需時１１日。據此推算，１０月中
下旬有望迎來科創板指數發布。
受此消息影響，科創板個股於昨日集體大漲，多隻股票漲超１０％。今日部分個股有所回調
。
|剖析天下04/09/2019
【卡位凍蒜】台總統選戰風雲變幻 郭董逆襲會否引「換瑜」費思量
|國際動態04/09/2019
港示威星受惠 酒店入住14年高
|生財有道03/09/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：兗煤約7.2元較值博
|FOCUS03/09/2019
【ＦＯＣＵＳ】增持回購＋北水掃貨鬥熱鬧，中資股料跑贏本地薑
|中國故事03/09/2019
【AI大會】深蘭科技新簽1.5億AI訂單 無人公車獲泰國垂青
|國際動態03/09/2019
披索狂貶 阿根廷再啟外匯管制
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰