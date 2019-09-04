【駐滬專電】科創板５０成分指數或於１０月中下旬發布

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上交所和中證指數早前表示，將於科創板上

市股票與存托憑證數量滿３０隻後的第１１個交易日正式發布上證科創板５０成分指數。

目前已上市的科創板股票共有２８隻，加上已完成申購的安博通和９月１６日即將申購的天

奈科技，科創板上市企業將達到３０隻，而從申購到上市平均需時１１日。據此推算，１０月中

下旬有望迎來科創板指數發布。

受此消息影響，科創板個股於昨日集體大漲，多隻股票漲超１０％。今日部分個股有所回調

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