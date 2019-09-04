《午市前瞻》港股今早借勢反彈，２６０００點見明顯阻力

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股受經濟數據影響，道指回吐近三百點，拖累亞洲股市早

段普遍向下，惟港股今早逆勢高開１４７點報２５６７５點，受財新中國８月份服務業ＰＭＩ反

彈報５２﹒１勝預期，帶動港股升幅立即擴大至逾三百點，並突破１０天線（２５７６２點）及

２０天線（２５８０５點），最高見２５９５１點。個股方面，內地生豬價格持續上揚，加上國

策推出刺激豬肉股上揚，萬洲（００２８８）急升近６％並成位半日最佳恆指成分股。最終恆生

指數報２５８３０點，升３０２點或升１﹒１８％，主板成交４２４﹒９９億元。國企指數報

１０１４９點，升１１３點或升１﹒１３％。

內地Ａ股半日走勢升跌不一，上證綜合指數報２９３６點，升６點或升０﹒２２％；深證成

分指數報９６１０點，跌２３點或跌０﹒２４％。兩市合共半日成交３７７０﹒５９億元人民幣

。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）再進行近４億元回購，半日升１﹒３４％，報

５６﹒７元；港交所（００３８８）升０﹒５１％，報２３８元；騰訊控股（００７００）同樣

回購１１萬股，半日漲１﹒８２％，報３３５﹒２元；中移動（００９４１）升１﹒５４％，報

６５﹒７５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒０７％，報７５﹒８元。



＊國策支持萬洲股價揚，教育股集體反彈＊



內地國策繼續支持豬業重建，其中政部辦公廳、農業農村部辦公廳聯合發出新通知，包括提

高生豬保險保額及育豬補貼等，消息刺激豬業股上揚，萬洲升５﹒５４％，報６﹒６７元；惠生

國際（０１３４０）升１４﹒７１％，報０﹒１１７元；中糧肉食（０１６１０）升

２﹒１３％，報２﹒４元；雨潤食品（０１０６８）升２﹒１５％，報０﹒９５元；普甜食品（

０１６９９）逆跌３﹒４％，報０﹒２２７元。

內地再傳出《民辦促進法》修訂諮詢快將有結果，市場憂慮民辦教育可能被杜絕以ＶＩＥ形

式結構上市及併購，消息拖累昨日教育股急挫，惟今早全線反彈。睿見教育（０６０６８）升８

﹒７４％，報３﹒３６元；天立教育（０１７７３）升４﹒９％，報３元；中教控股（００８３

９）升６﹒４３％，報１１﹒２６元；卓越教育（０３９７８）升３﹒５３％，報１﹒７６元；

宇華教育（０６１６９）升４﹒５％，報４﹒１８元。

有業內人士指出，人行將適時適量加大流動性支持，月中中期借貸便利（ＭＬＦ）操作利率

存在下調可能性，對內銀有一定程度支持。建行（００９３９）升１﹒２２％，報５﹒８１元；

工行（０１３９８）升１﹒０２％，報４﹒９７元；招行（０３９６８）漲２﹒９３％，報

３６﹒９元。



＊公用股隨市回升，收租地產股有資金追捧＊



公用股過去連日回吐，惟今日隨市上揚，中電控股（００００２）升０﹒３２％，報

７９﹒１元；中華煤氣（００００３）升０﹒８％，報１５﹒１２元；電能實業（００００６）

升０﹒１％，報５１﹒２５元；港鐵公司（０００６６）反彈０﹒７９％，報４４﹒８５元；領

展（００８２３）亦升１﹒１％，報８７﹒４元。

本港經濟前景不明朗，日經香港採購經理指數（ＰＭＩ）由７月的４３﹒８下跌至８月的

４０﹒８，創逾１０年半新低，但地產及收租股今日隨市造好。恆基地產（０００１２）升

２﹒６７％，報３６﹒５５元；新地（０００１６）漲２﹒１３％，報１１０﹒２元；新世界（

０００１７）反彈２﹒６％，報９﹒８８元；恆隆地產（００１０１）升０﹒５６％，報

１７﹒８８元；長實集團（０１１１３）升２﹒８％，報５３﹒２元；太古地產（０１９７２）

升１﹒１４％，報２５﹒７元；九倉置業（０１９９７）急漲３﹒１５％，報４２﹒６元。

服裝股今日普遍上揚，早前ＭＳＣＩ中國指數將波司登（０３９９８）納入，刺激股價連日

急升，今日再創九年高位，半日升７﹒７８％，報２﹒９１元；迅銷（０６２８８）升

１﹒７７％，報４６﹒０５元；申洲國際（０２３１３）升０﹒４７％，報１０８元；裕元集團

（００５５１）升１﹒２％，報２１﹒１元；寶勝國際（０３８１３）升３﹒２３％，報

２﹒５６元。



＊連敬涵：本地地產股前景差，持貨者應趁反彈離場＊



港股今早反彈力度強勁，升幅一度超過４００點，勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵對《

經濟通通訊社》表示，內地財新服務業ＰＭＩ數據表現理想，以及隔晚美股尾段跌幅收窄，令港

股借勢作技術性反彈。不過，由於消息面實際上對恆指支持作用不大，料恆指在２６０００點遇

明顯阻力，初步支持位在２５５００點。

另外，本地地產股今日普遍隨市走高，連敬涵認為，整體板塊仍受本地政治因素影響，短期

政局未有平息的跡象，料地產股不會有明顯的反彈。雖然目前板塊股份折讓多，但他認為，低估

值不是買入的理由，因為其前景遜色，難以大升。他建議，持貨者應該趁短期反彈沽貨離場。

此外，公用股近月走勢低迷，但他指出，現時公用股估值仍然貴，最近持續有獲利盤湧現，

令板塊失去避險作用，中、短線的前景也不予看好。（ｙｋ、ｕｌ）

