【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２４億，買騰訊友邦港交所沽建行吉利

《經濟通通訊社４日專訊》雖然隔晚（３日）公布的美國８月製造業指數三年來首次錄得萎

縮，而美國總統特朗普又就中美貿易談判發表強硬講話，但港股周三（４日）依然高開１４７點

，並在財新中國８月服務業ＰＭＩ數據支持下，繼續造好，午後市傳特首林鄭月娥有機會正式撤

回修訂逃犯條例，港股升幅由４００點擴大至逾千點，最高曾見２６６５４，暴漲１１２７點，

全日收市上漲９９５點或３﹒９％，報２６５２３，收復二萬六、十天線及廿天線，創自上年１

１月初以來最大點數及百分比升幅。



＊淨流入回升５﹒４億人民幣＊



按額度計算，北水全日淨流入２３﹒８５億人民幣，按日增加５﹒４４億或２９﹒５％。北

水淨買入最多的個股依次是騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）及港交所

（００３８８）；淨賣出最多的依次是建行（００９３９）、吉利（００１７５）及融創

（０１９１８）。

主板成交１１６３﹒７７億元，按日增加近８２﹒４％，其中港股通成交１５３﹒９５億元

，佔總成交１３﹒２％。



＊騰訊友邦受追捧＊



多隻重磅股急升，騰訊連日回購股份，獲３﹒９４億元北水買入，股價升３﹒６％，友邦股

價升５﹒９％，有２﹒６５億元北水流入該股。另外亦有１﹒９５億元北水流入港交所，股價升

４﹒７％。

市場預期人行將加大流動性支持，中期借貸便利（ＭＬＦ）操作利率或會下調，北水愛股建

行股價升２﹒６％，但仍有２﹒３９億元撤走，為連續兩日錄得淨流出；吉利繼續有北水流出，

沽出金額達１﹒９７億元，股價升３﹒６％；融創亦有１﹒２３億元北水沽出，股價則升

５﹒２％。（ｓｋ）

