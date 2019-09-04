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即市新聞

04/09/2019 15:45

《美元走勢－羅明立》英鎊大幅反彈，但後市仍不樂觀

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒２４　　　１０５﹒８０　　　１０５﹒９１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０９８６　　　１﹒０９６６　　　１﹒０９７３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２１３２　　　１﹒２０８２　　　１﹒２０８５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８８４　　　０﹒９８５８　　　０﹒９８６７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４５１　　　７﹒８３６８　　　７﹒８４２７

　　《美元走勢》美國供應管理學會（ＩＳＭ）製造業指數，從７月的５１﹒２降至８月的
４９﹒１，低於預期的５１，是近３年來首次跌穿５０水準，反映製造業出現收縮。另外，波士
頓聯儲銀行總裁羅森葛籣認為，近來的數據顯示美國經濟表現反復，但他認為經濟基調仍然良好
，不支持聯儲局９月再次減息。不過，最新利率期貨資料顯示，投資者對美聯儲減息２５個基點
基本上已是共識。美匯指數在９９﹒２０附近輕微回落，減息跟中美貿易談判進展將繼續影響美
元表現，昨日（３日）美匯創近期高後低收，成單日轉向之勢，今日（４日）不宜急於造好。但
其他經濟體各自面對問題，估計美匯指數後市仍有上升空間。
　　英國國會以３２８票對３０１票通過議案，確定由在野黨派議員控制脫歐議程，阻止首相硬
脫歐，預料下議院最快今日提出誇黨派議案，要求將脫歐期限延遲至明年１月３１日。首相約翰
遜表明會向國會要求提前大選，目標日期為歐洲理事會於１０月１７至１８日的峰會前。英國首
相與國會就脫歐鬥法，增加脫歐的不確定性，英鎊昨日由１﹒１９５０大幅反彈，但後市仍然不
樂觀。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１０３０　　　１﹒０８７０　　　１﹒１０８０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２１７０　　　１﹒１９８０　　　１﹒２２３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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