《美元走勢－羅明立》英鎊大幅反彈，但後市仍不樂觀

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒２４ １０５﹒８０ １０５﹒９１

歐元╱美元 １﹒０９８６ １﹒０９６６ １﹒０９７３

英鎊╱美元 １﹒２１３２ １﹒２０８２ １﹒２０８５

美元╱瑞郎 ０﹒９８８４ ０﹒９８５８ ０﹒９８６７

美元╱港元 ７﹒８４５１ ７﹒８３６８ ７﹒８４２７



《美元走勢》美國供應管理學會（ＩＳＭ）製造業指數，從７月的５１﹒２降至８月的

４９﹒１，低於預期的５１，是近３年來首次跌穿５０水準，反映製造業出現收縮。另外，波士

頓聯儲銀行總裁羅森葛籣認為，近來的數據顯示美國經濟表現反復，但他認為經濟基調仍然良好

，不支持聯儲局９月再次減息。不過，最新利率期貨資料顯示，投資者對美聯儲減息２５個基點

基本上已是共識。美匯指數在９９﹒２０附近輕微回落，減息跟中美貿易談判進展將繼續影響美

元表現，昨日（３日）美匯創近期高後低收，成單日轉向之勢，今日（４日）不宜急於造好。但

其他經濟體各自面對問題，估計美匯指數後市仍有上升空間。

英國國會以３２８票對３０１票通過議案，確定由在野黨派議員控制脫歐議程，阻止首相硬

脫歐，預料下議院最快今日提出誇黨派議案，要求將脫歐期限延遲至明年１月３１日。首相約翰

遜表明會向國會要求提前大選，目標日期為歐洲理事會於１０月１７至１８日的峰會前。英國首

相與國會就脫歐鬥法，增加脫歐的不確定性，英鎊昨日由１﹒１９５０大幅反彈，但後市仍然不

樂觀。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１０３０ １﹒０８７０ １﹒１０８０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２１７０ １﹒１９８０ １﹒２２３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

