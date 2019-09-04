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即市新聞

04/09/2019 15:24

飛達顏寶鈴：今年的寒冬不是普通寒冬，冀政府助中小企走出去

　　《經濟通通訊社４日專訊》飛達帽業（０１１００）副主席兼董事總經理顏寶鈴在傳媒午宴
上表示，環球市場面對很多不明朗因素，包括中美貿易戰、英國脫歐及日韓貿易爭端等，多個行
業均面對挑戰，形容「今年的寒冬不是普通寒冬，是有風有雨有雪」。她預期下半年情況將會更
為嚴峻，料整個百貨公司行業將會減少最少２０％訂單。
　　集團首席營運總監顧青瑗又提到，集團早前公布以約５７﹒５６萬元人民幣向日本
Ｓａｎｒｉｏ出售零售業務，以專注發展製造及貿易業務，完全退出中港兩地的零售業務。她稱
集團於早年決定退出零售業務，是因為看不到香港零售業有好發展，集團在港零售店由最高峰約
１１至１２間，至目前已關閉所有零售店。
　　另外，集團於５月底完成收購美國配飾設計及營銷公司Ａｑｕａｒｉｕｓ全部股權。顧青瑗
指集團的業務領域由帽品擴展至配飾產品，包括皮帶及錢包，以擴大產品組合及希望可豐富收入
來源。
　　顧青瑗又表示，孟加拉二期廠房料於今年１１月開幕，目標孟加拉廠房月產能約５００萬件
帽件，料員工人數約８０００人；而深圳廠房由於有員工自然流失等因素，深圳廠房規劃正在縮
減，未來將會專注製造高端產品等，以應付日本、韓國及中國內銷市場。
　　對於財政司司長陳茂波和商經局局長邱騰華將於今日下午就進一步支援中小企業措施，在政
府總部會見傳媒。顏寶鈴期望政府可以提出措施協助中小企「走出去」，例如協助中小企業在東
南亞等地區註冊等。（ｋｉ）

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