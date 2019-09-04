【紓困措施】政府放寬中小企融資擔保計劃，可申請半年還息不還本

《經濟通通訊社４日專訊》政府公布進一步支援中小企業的措施，當中「中小企融資擔保計

劃」會推出九成信貸擔保產品，企業最多可申請６００萬元貸款，最長分五年歸還，同時豁免企

業最少一年經營經驗的要求，企業不用提交審計的財務報表。

該計劃的企業可以申請未來６個月先還息不還本，本金之後再分期歸還，企業可以申請續期

一次至兩次，即最多１２個月先還息不還本，措施有效期一年。

財政司司長陳茂波表示，相信有關措施可以協助中小企資金周轉的需要。（ｂｎ）

