《經濟通通訊社４日專訊》政府公布進一步支援中小企業的措施，當中「中小企融資擔保計
劃」會推出九成信貸擔保產品，企業最多可申請６００萬元貸款，最長分五年歸還，同時豁免企
業最少一年經營經驗的要求，企業不用提交審計的財務報表。
該計劃的企業可以申請未來６個月先還息不還本，本金之後再分期歸還，企業可以申請續期
一次至兩次，即最多１２個月先還息不還本，措施有效期一年。
財政司司長陳茂波表示，相信有關措施可以協助中小企資金周轉的需要。（ｂｎ）
04/09/2019 16:02
【紓困措施】政府放寬中小企融資擔保計劃，可申請半年還息不還本
《經濟通通訊社４日專訊》政府公布進一步支援中小企業的措施，當中「中小企融資擔保計
劃」會推出九成信貸擔保產品，企業最多可申請６００萬元貸款，最長分五年歸還，同時豁免企
業最少一年經營經驗的要求，企業不用提交審計的財務報表。
該計劃的企業可以申請未來６個月先還息不還本，本金之後再分期歸還，企業可以申請續期
一次至兩次，即最多１２個月先還息不還本，措施有效期一年。
財政司司長陳茂波表示，相信有關措施可以協助中小企資金周轉的需要。（ｂｎ）
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