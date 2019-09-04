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04/09/2019 14:39

【港匯波動】傳林鄭正式撤回修例，港元急彈高見７﹒８３８０

　　《經濟通通訊社４日專訊》市傳特首林鄭月娥稍後或正式宣布撤回修訂逃犯條例，刺激港股
一度漲近千點，而港元亦急彈，最多漲０﹒０８％，高見７﹒８３８０，為８月３１日以來最高
水平。最新報７﹒８４１５。
　　一年期美電遠匯差走勢震盪，由正１００點跌至負１５點，最新為正１５點。
　　據悉，林鄭月娥約了建制派今日下午４時在禮賓府會面，料將公布應對反修例示威的最新應
對手法，有指政府有機會正式撤回修訂逃犯條例，緩和社會氣氛。傳聞被約見的建制派包括港區
全國人大代表、全國政協委員及立法會建制派議員。（ｃｌ）（ｚｚ）

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