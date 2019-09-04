【紓困措施】匯豐料新措施可進一步紓緩中小企營運壓力

《經濟通通訊社４日專訊》政府今日公布進一步支援中小企業措施，匯豐銀行對此表示歡迎

及支持。匯豐香港工商金融主管趙民忠稱，最新的延遲償還貸款本金安排，配合早前公布的三項

支持中小企措施，相信可在經濟不明朗的環境下進一步紓緩中小企營運壓力。

同時，匯豐商業客戶由明天起，可申請延遲償還「中小企融資擔保計劃」及「中小企信貸保

證計劃」貸款本金最多六個月，並可申請續期，合共以１２個月為上限。匯豐會繼續與香港按揭

證券公司及工業貿易署緊密合作，盡快為有需要的企業提供支援。

匯豐是香港今年首家宣布向中小企退回利息等措施的銀行。三項措施包括：兩項特區政府中

小企貸款計劃的客戶可獲退回六個月利息、「中小企融資擔保計劃」擔保費資助優惠期延長至

２０２２年６月，及ＰａｙＭｅ ｆｏｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ交易費減半。

政府今日公布進一步支援中小企措施，包括參與「中小企融資擔保計劃」的企業，可以申請

未來六個月先還息不還本，本金之後再分期歸還，企業可以申請續期一次兩次，即最多十二個月

先還息不還本，措施有效期一年。「中小企融資擔保計劃」又會推出九成信貸擔保產品，企業最

多可申請６００萬貸款，最長分五年歸還，同時豁免企業最少一年經營經驗的要求，企業不用提

交審計的財務報表。（ｃｌ）

