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即市新聞

04/09/2019 19:34

《再戰明天》儲局公布經濟景氣褐皮書，美公布首次申請失業金人數

　　《經濟通通訊社４日專訊》明晨（５日），聯儲局公布經濟景氣報告褐皮書，美國公布一周
首次申請失業救濟金人數。

＊聯儲局公布經濟景氣報告褐皮書＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：３０ａｍ，聖路易斯聯儲總裁布拉德在
「Ｆｅｄ　Ｌｉｓｔｅｎｓ」活動上致歡迎詞。同時間，歐洲央行副總裁德金多斯在國際金融系
統項目組織的年度美歐座談會上發表餐後演說。
　　１２：００ａｍ，美聯儲前副主席科恩參加Ｍｏｎｅｙ　Ｍａｃｒｏ　＆　Ｆｉｎａｎｃｅ
第５０屆年會。３：１５ａｍ，美國芝加哥聯儲總裁埃文斯在汽車行業會議上致歡迎詞和開幕詞
。明晨２：００ａｍ，美聯儲發布經濟景氣報告褐皮書。
　　明日，美國副總統彭斯參加高級別會議，涉及貿易和伊朗問題。
　　明午４：３０ｐｍ，英國脫歐事務大臣巴克利及其團隊在議會回答問題。

＊美國公布一周首次申請失業救濟金人數＊

　　在數據方面，明晚７：３０ｐｍ，美國公布８月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。
８：１５ｐｍ，美國公布８月ＡＤＰ就業變動，增幅料由１５﹒６萬減少至１４﹒８萬。　　　
８：３０ｐｍ，美國公布第二季非農業生產力，料由３﹒４％跌至２﹒２％。美國一周首次申請
失業救濟金人數料維持於２１﹒５萬；連續申請失業救濟金人數料由１６９﹒８萬降至
１６８﹒８萬。

＊美國公布７月工廠訂單＊

　　９：４５ｐｍ，美國公布８月服務業採購經理人指數，料由５３下滑至５０﹒９。
１０：００ｐｍ，美國公布７月工廠訂單，料由０﹒６％升上１％；耐用品訂單料由１﹒９％升
上２﹒１％；耐用品訂單（扣除運輸）料由１％下滑至０﹒４％。ＩＳＭ８月非製造業綜合指數
料由５３﹒７升上５４。

＊保華集團開股東會＊

　　在本港，明日開股東會的公司有：保華集團（００４９８）和北亞策略（０８０８０）等開
股東會（ｈｏ）

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