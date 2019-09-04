《再戰明天》儲局公布經濟景氣褐皮書，美公布首次申請失業金人數

《經濟通通訊社４日專訊》明晨（５日），聯儲局公布經濟景氣報告褐皮書，美國公布一周

首次申請失業救濟金人數。



＊聯儲局公布經濟景氣報告褐皮書＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：３０ａｍ，聖路易斯聯儲總裁布拉德在

「Ｆｅｄ Ｌｉｓｔｅｎｓ」活動上致歡迎詞。同時間，歐洲央行副總裁德金多斯在國際金融系

統項目組織的年度美歐座談會上發表餐後演說。

１２：００ａｍ，美聯儲前副主席科恩參加Ｍｏｎｅｙ Ｍａｃｒｏ ＆ Ｆｉｎａｎｃｅ

第５０屆年會。３：１５ａｍ，美國芝加哥聯儲總裁埃文斯在汽車行業會議上致歡迎詞和開幕詞

。明晨２：００ａｍ，美聯儲發布經濟景氣報告褐皮書。

明日，美國副總統彭斯參加高級別會議，涉及貿易和伊朗問題。

明午４：３０ｐｍ，英國脫歐事務大臣巴克利及其團隊在議會回答問題。



＊美國公布一周首次申請失業救濟金人數＊



在數據方面，明晚７：３０ｐｍ，美國公布８月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。

８：１５ｐｍ，美國公布８月ＡＤＰ就業變動，增幅料由１５﹒６萬減少至１４﹒８萬。

８：３０ｐｍ，美國公布第二季非農業生產力，料由３﹒４％跌至２﹒２％。美國一周首次申請

失業救濟金人數料維持於２１﹒５萬；連續申請失業救濟金人數料由１６９﹒８萬降至

１６８﹒８萬。



＊美國公布７月工廠訂單＊



９：４５ｐｍ，美國公布８月服務業採購經理人指數，料由５３下滑至５０﹒９。

１０：００ｐｍ，美國公布７月工廠訂單，料由０﹒６％升上１％；耐用品訂單料由１﹒９％升

上２﹒１％；耐用品訂單（扣除運輸）料由１％下滑至０﹒４％。ＩＳＭ８月非製造業綜合指數

料由５３﹒７升上５４。



＊保華集團開股東會＊



在本港，明日開股東會的公司有：保華集團（００４９８）和北亞策略（０８０８０）等開

股東會（ｈｏ）

