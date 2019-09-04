【國泰風波】史樂山：擔任國泰航空主席是畢生最大的榮幸

《經濟通通訊社４日專訊》國泰航空（００２９３）公布，主席史樂山將於今年１１月６日

舉行的董事局會議結束後退休，董事局已委任賀以禮接替史樂山出任國泰航空主席。史樂山於新

聞稿表示「擔任國泰航空主席是我畢生最大的榮幸，我要感謝整個國泰團隊在 我任內對我的支

持，也感謝他們的努力和友誼。在充滿挑戰的時刻，同事們一直全力以赴、盡忠職守。」

他續稱，賀以禮是深具魄力和經驗豐富的行政人員，曾成功統領太古多項不同業務，注重創

新和客戶服務，相信必能引領國泰航空再創高峰。

太古（Ａ股：０００１９）（Ｂ股：０００８７）主席施銘倫稱，感謝史樂山於過去３９年

以來對公司的莫大貢獻，國泰在他領導下聲譽日隆，為期三年的企業轉型計劃現已接近完成階段

，為國泰未來的持續發展奠下良好的基礎。

接替為國泰航空主席的賀以禮就提到，與行政總裁鄧健榮在太古集團共事多年，將共同在國

泰團隊的支持下，確保旗下航空公司秉持對安全的不懈追求，致力提升顧客的旅遊體驗，凡事講

求效率，並以充足的競爭力創造良好的業務表現。他又指，儘管面對目前的挑戰，他對香港的未

來充滿信心，而國泰航空亦會繼續致力為香港這個亞洲主要空運樞紐作出貢獻。（ｋｙ）

