  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/09/2019 18:24

【本港樓市】新地（０００１６）南昌站匯璽ＩＩＩ擬於下周開價

　　《經濟通通訊社４日專訊》新地（０００１６）旗下南昌站上蓋項目匯璽ＩＩＩ開售在即。
新地副董事總經理雷霆表示，該項目為匯璽發展項目的最後一期數，有望於下周開價。而集團一
向以市價推售樓盤，加上該項目交通配套齊全，定價亦合理，有信心買家可接受。
　　匯璽ＩＩＩ將於明日開放現樓示範單位予公眾參觀，整個發展項目共提供１１７２伙，涵蓋
開放式至四房戶型，實用面積２６７至２１７１方呎。（ｙｗ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
香港政情04/09/2019
【修例風暴】特首林鄭月娥透過電視講話宣布正式「撤回」修例
生財有道04/09/2019
【紓困措施】政府放寬中小企融資擔保計劃 可申請半年還息不還本
生財有道04/09/2019
傳政府撤逃犯修訂 港股暴漲逾千點
剖析天下04/09/2019
【卡位凍蒜】賴清德先「叛變」後祝福 蔡英文代綠營競逐連任
生財有道04/09/2019
《開市Good Morning》林家亨：新經濟股回購較有利股價
FOCUS04/09/2019
【FOCUS】內地香港同臨寒冬 大大喊話「偉大鬥爭」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金