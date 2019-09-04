【本港樓市】新地（０００１６）南昌站匯璽ＩＩＩ擬於下周開價

《經濟通通訊社４日專訊》新地（０００１６）旗下南昌站上蓋項目匯璽ＩＩＩ開售在即。

新地副董事總經理雷霆表示，該項目為匯璽發展項目的最後一期數，有望於下周開價。而集團一

向以市價推售樓盤，加上該項目交通配套齊全，定價亦合理，有信心買家可接受。

匯璽ＩＩＩ將於明日開放現樓示範單位予公眾參觀，整個發展項目共提供１１７２伙，涵蓋

開放式至四房戶型，實用面積２６７至２１７１方呎。（ｙｗ）

