《小傳日記》政局暫緩和，磚頭佬突破；魚缸陰轉晴，尾段急抽升！

《小傳日記》隔晚花旗國製造業數據差過預期，拖累孖屐嘅表現，但對香江魚缸影響不大，

今早高開１４７點報２５６７５點，並已經係全日最低位。８月財新中國服務業ＰＭＩ指數公布

達５２﹒１，較上月回升０﹒５個百分點，創三個月新高，魚缸穩步上揚，突破１０天線

（約２５８２９點）同２０天線（約２５８３９點），午收前亦大致維持約三百幾點升幅。

到下晝兩點有傳特首林鄭月娥將正式公布撤回逃犯條例嘅修訂，有望紓緩目前緊張嘅社會氣

氛，孖屐即刻醒神彈起。喺本地磚頭佬同大隻藍戰士支撐下，唔使半個鐘魚缸已急漲近千點，重

上兩萬六關口。之前受本地示威活動拖累嘅股份如「屐飛」（００２９３）、港鐵

（０００６６）同埋本地零售股同樣飆升。接近三點半，財爺波叔出來就中小企業支援派糖，令

孖屐升幅擴大至１１２６點見全日最高位２６６５４點。最終收２６５２３，埋單升９９５點，

升幅近４巴仙，創舊年１１月初以來最大單日點數同百分比升幅，成交重返過千億銀水平，達

１１６３﹒７７億銀，較上日急增八成二。

國貨報１０２８８，升２５２點或升近３巴仙。石藥（０１０９３）跌近１巴仙，報

１６﹒１４銀，係全日唯一下跌嘅藍戰士。

Ａ場亦造好，上證指數報２９５７，升２７點或升近１巴仙，深成指數報９７００，升６６

點或升近１巴仙，兩市成交達６０５８﹒２８億人仔。

大隻藍戰士全線上揚，大象（００００５）急飆逾３巴仙，報５７﹒９銀。連日回購股份嘅

ＱＱ（００７００）都漲近４巴仙，報３４１﹒２銀。生發發（００３８８）升近半成，報

２４８銀。ＡＩＡ（０１２９９）踢高近６巴仙，報７９﹒４銀。神州移動（００９４１）走高

逾２巴仙，報６６﹒３５銀。



＊前路有希望磚頭佬興旺，魚缸轉強勢銀行佬得米＊



受惠政府可能正式公布撤回修訂，本地磚頭佬同收租佬立即起哄，今日五大升幅藍戰士全部

由磚頭佬包辦。九置（０１９９７）係升幅最多藍戰士，飆逾一成二，報４６﹒３銀。新地

（０００１６）踢高近一成，報１１８﹒５銀。恆地（０００１２）漲近９巴仙，報３８﹒７銀

。新世界（０００１７）走高逾一成，報１０﹒６銀。長實（０１１１３）升近９巴仙，報

５６﹒２銀。港鐵亦急升逾６巴仙，報４７﹒３５銀。太地（０１９７２）揚逾６巴仙，報

２７銀。

孖屐氣氛因為政局緩和而改善，作為「百業之母」嘅銀行佬全線走高，小象（０００１１）

急飆近７巴仙，報１７１﹒７銀；中銀香江（０２３８８）走高逾半成，報２７﹒１銀；東亞銀

行（０００２３）亦上升逾３巴仙，報２０﹒０５銀；渣打（０２８８８）彈高逾４巴仙，報

６１﹒１５銀；創興銀行（０１１１１）都漲逾２巴仙，報１３﹒３銀。



＊券商收入強齊齊向上揚，利率或下調內銀向上跳＊



行業Ｗｉｎｄ數據顯示今年下半年以嚟，券商ＩＰＯ承銷保薦嘅收入已達到３２億銀人仔，

仲超過上半年收入３０﹒４６億銀人仔！神州券商佬身家大漲之餘，股價都即時飛起，海通證券

（０６８３７）踢高逾６巴仙，報８﹒０９銀，佢仲喺表現最好嘅國貨佬。廣發証券

（０１７７６）彈起近６巴仙，報８﹒４７銀。國泰君安（０２６１１）跳高４巴仙，報

１１﹒７４銀。中信証券（０６０３０）跳起近５巴仙，報１４﹒８４銀。華泰六八八六

（０６８８６）起飛逾５巴仙，報１２﹒０８銀。

有業內人士話，人行將適時適量加大流動性支持，月中中期借貸便利（ＭＬＦ）操作利率可

能會有下調嘅可能性，所以對內銀有一定程度嘅支持，建行（００９３９）跳高近３巴仙，報５

﹒８９銀。工行（０１３９８）彈起３巴仙，報５﹒０７銀。招行（０３９６８）踢高４巴仙，

報３７﹒３銀。農行（０１２８８）及中行（０３９８８）同樣收報３﹒０４銀，前者小跳逾１

巴仙，後者飛起逾２巴仙。



＊國策增補貼豬肉佬唔怯，阿爺助基建增速率可見＊



國策繼續撐實豬業重建，其中政部辦公廳、農業農村部辦公廳齊齊出通知，話會提高生豬保

險保額同育豬補貼等等，豬肉佬仲唔開心到飛起！萬洲（００２８８）起飛近８巴仙，報６﹒８

２銀。中糧肉食（０１６１０）踢高近３巴仙，報２﹒４２銀。雨潤食品（０１０６８）跳高逾

３巴仙，報０﹒９６銀。

中信證券估計，政府或者會通過專項債嘅擴張助力搞基建，從而令今年基建投資增速平均約

為５至７巴仙。基建佬有工開，齊齊彈起。神州鐵建（０１１８６）急升逾４巴仙，報８﹒９４

銀，其子公司鐵建重工將加快喺Ａ場上市嘅計劃。中交建（０１８００）獲大和升至買貨評級，

起飛近３巴仙，報６﹒２３銀。中鐵（００３９０）彈起２巴仙，報５﹒１銀。神州中車

（０１７６６）踢高近２巴仙，報５﹒３８銀。中車時代（０３８９８）跳高逾２巴仙，報

３１﹒５５銀。中通號（０３９６９）小跳逾１巴仙，報４﹒７７銀。請請！



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