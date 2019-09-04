【減息在即】聖路易斯聯儲：本月應減息半厘以預防貿易戰影響

《經濟通通訊社４日專訊》美國聖路易斯聯儲行長布拉德表示，聯儲局應在兩周後會議上減

息半厘，以超過金融市場對減息的預期，及預防全球貿易戰的影響。

布拉德表示，全球投資者近數周已令美債息跌至紀錄新低，令聯儲局的隔夜政策利率似乎已

與債息水平不一致。

布拉德表示，目前的形勢相當於一場全球衝擊，聯儲局有理由在兩周後的會議上採取積極，

因現時美國的利率實在太高。

他續指，聯儲局目前２至２﹒２５％的政策利率目標區間高於所有美債的孳息率水平，在這

種情況下，實在需要尊重市場訊號。（ｍｎ）

