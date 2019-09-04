【聚焦數據】８月財新中國服務業ＰＭＩ升至５２﹒１創三個月新高

《經濟通通訊社４日專訊》８月財新中國服務業ＰＭＩ升至５２﹒１，較７月回升０﹒５個

百分點，創三個月新高。此前公布的８月財新中國製造業ＰＭＩ升至５０﹒４，在兩大行業

ＰＭＩ共同拉動下，８月財新中國綜合ＰＭＩ錄得５１﹒６，高於７月０﹒７個百分點，為５月

以來最高。

財新中國服務業ＰＭＩ和綜合ＰＭＩ走勢與官方ＰＭＩ並不一致。國家統計局公布的８月服

務業商務活動指數，回落０﹒４個百分點至５２﹒５；綜合ＰＭＩ錄得５３，微降０﹒１個百分

點。



＊８月就業情況大幅好轉，逆周期政策效果漸顯＊



數據顯示，８月服務業新訂單總量增速保持強勁，新訂單指數創四個月以來最高。８月服務

業新出口訂單指數小幅回落，但仍處於擴張區間。製造業新出口訂單量則錄得去年１２月以來最

大降幅。兩大行業同現下降，８月綜合新出口訂單指數出現大幅下挫；８月企業綜合用工規模自

今年５月以來首現增長，就業指數創下２０１５年２月以來最高。

８月製造業信心走弱，服務業樂觀度則改善至５個月以來最高。綜合來看，兩大行業企業對

未來１２個月的生產經營前景信心度與７月基本持平，仍低於長期均值。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，８月中國經濟呈現出較明顯的修復

跡象，尤其就業情況大幅好轉，顯示逆周期調控政策效果漸顯。但中美衝突依然構成一定拖累，

企業信心仍受壓制。隨著一系列推動經濟高質量增長的政策出台，對中國經濟不必過於悲觀。

（ｃａ）

