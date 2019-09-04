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即市新聞

04/09/2019 11:27

【減息在即】貿戰升溫，百達料儲局年內再減息兩次

　　《環富通基金頻道４日專訊》百達財富管理美國高級經濟師Ｔｈｏｍａｓ　Ｃｏｓｔｅｒｇ
發表道，該行目前預期美國聯儲局將分別於９月和１０月各減息０﹒２５％，因中美貿易關係惡
化，之前該行估計只於９月減息。
　　該行相信，聯儲局減息兩次是作出保障性的行動，並非因經濟陷入衰退。美國總統特朗普向
聯儲局主席鮑威爾施壓，無疑會左右儲局的決策。該行相信鮑威爾短期內會觀察７月減息的效應
，基於美國私營債券高企，這將逼使聯儲局採取「鴿派」政策。（ｈｏ）

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