《錢來自有方－李博衛》固定年期基金與定期存款的不同

《錢來自有方》不少投資者喜歡派息穩定的投資產品，例如債券產品。近年市面上出現一種

叫作「固定年期基金」的產品，與一般債券基金相似，主要投資對象為債券，並以每月或每季進

行定期派息作招徠。

值得留意是，「固定年期基金」最大特點是通常設有２至３年不等的投資年期，有時甚至更

長。當投資年期屆滿時，基金會自動終止，而終止所得的款項就會歸還給投資者。



＊固定年期基金不保本＊



「固定年期基金」與定期存款和債券似乎有著異曲同工的作用，而且投資年期不算太長，不

用鎖死資金太久。然而「固定年期基金」與定期存款和債券的最大分別是前者為債券基金，而且

並非保本。換言之，基金會面對與債券基金相關的投資風險，包括違責風險、信貸評級風險及利

率風險等，所以基金並不保證在投資年期屆滿時向投資者歸還投資本金，投資者獲歸還的款項可

能低於原來的投資金額。



＊留意派息來源＊



定期存款的派息是保證的，但「固定年期基金」的派息則只是一個投資目標，基金管理公司

可以行使酌情權，基於特定原因而不派付任何股息。此外，基金可以以本派息，故派息可能是來

自你的投資本金，並非基金的利潤。

下圖為「固定年期基金」和定期存款的簡單比較，投資者進行投資前可以先了解兩者分別。



固定年期基金 定期存款

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設有固定的投資╱存款年期 是 是

保本 否 是

保證派息 否，除非銷售文件列明 是

投資風險 較高 較低

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《投資者及理財教育委員會總經理 李博衛》

