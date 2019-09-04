傳政府撤逃犯修訂，港股曾暴漲逾千點，收升９９５點報２６５２３

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚（３日）美國公布的８月製造業數據創２０１６年以來首次

錄得萎縮，市場憂慮全球經濟增長前景；加上美國總統特朗普警告，如果貿易談判繼續拖延，將

會對中國採取更強硬態度，美股下跌。

不過，港股未受影響今早以全日最低位高開１４７點報２５６７５點，雖然日經香港８月

ＰＭＩ跌至４０﹒８，創逾１０年半新低，但財新中國８月服務業ＰＭＩ反彈報５２﹒１，勝預

期，帶動港股升逾三百點，收復十天線（２５８２９點）及廿天線（２５８３９點）。

港股升勢於下午大幅擴大，因為有傳特首林鄭月娥約定建制派今午到禮賓府會面，料將公布

應對反修例示威的最新應對手法，市場期望政府正式撤回修訂逃犯條例，緩和社會緊張氣氛，早

前受本地不明朗因素影響的本地地產股、本地零售股更因此飆升，港股升幅由４００點擴大至逾

千點，曾高見２６６５４點，暴漲１１２７點，收復二萬六關口，

最終港股全日收升９９５點或３﹒９％，報２６５２３點，收復二萬六、十天線及廿天線，

創自去年１１月初以來最大點數及百分比升幅，主板成交１１６３﹒７７億元，按日增加近

８２﹒４％。國企指數報１０２８８，亦升２５２點或２﹒５２％。

內地Ａ股氣氛同樣轉好，上證綜指報２９５７點，升２７點或０﹒９３％。深成指報

９７００點，升６６點或０﹒６９％，兩市合共成交６０５８億人幣，按日增加７﹒３％。

重磅股全線向上，匯控（００００５）跟隨大市走高３﹒４９％，報５７﹒９元；港交所

（００３８８）亦急升４﹒７３％，報２４８元；騰訊（００７００）昨日場內回購共１１萬股

，收漲３﹒６５％，報３４１﹒２元；中移動（００９４１）走高２﹒４７％，報６６﹒３５元

；友邦（０１２９９）飆升５﹒８７％，報７９﹒４元。

不過，石藥（０１０９３）今日就逆市微跌０﹒６２％，報１６﹒１４元，為表現最差藍籌

。粵海投資（００２７０）亦跌２﹒１７％，報１６﹒２６元，為表現最差國指股。



＊地產收租股大幅踢高九置領漲，本地零售企業受撤回消息炒起＊



本地地產股今早已回升，午後受政府撤回逃犯修訂消息帶動，個別地產股更大幅走高。九置

（０１９９７）飆１２﹒１１％，報４６﹒３元，為全日表現最好藍籌；新世界（０００１７）

亦急升１０﹒０７％，報１０﹒６元；新地（０００１６）急漲９﹒８２％，報１１８﹒５元；

恆地（０００１２）大幅走高８﹒７１％，報３８﹒７元；長實（０１１１３）漲８﹒６％，報

５６﹒２元；信置（０００８３）亦漲７﹒７８％，報１１﹒６４元；恆隆地產（００１０１）

走高６﹒１９％，報１８﹒８８元。

本地多間零售企業早前受政局因素拖累而下跌，惟隨著有傳政府將會撤回逃犯修訂，相關股

份出現反彈。莎莎（００１７８）飆升１７﹒２８％，報１﹒９元；六福（００５９０）急升

１０﹒７６％，報２１﹒２元；周大福（０１９２９）亦急漲９﹒７４％，報７﹒２１元；國泰

航空（００２９３）走高７﹒２１％，報１０﹒７元。

公用股今日亦出現明顯升勢，港鐵（０００６６）收升６﹒６３％，報４７﹒４５元；領展

（００８２３）作為收租股亦受本地經濟轉差打擊，今日回升６﹒１９％，報９１﹒８元。其他

公用股方面，中電（００００２）走高３﹒８％，報８１﹒８５元；長建（０１０３８）升

２﹒９２％，報５２﹒９元；電能（００００６）亦漲２﹒６４％，報５２﹒５５元。



＊Ａ股氣氛好轉中資券商有支持，教育股昨日急瀉後今大幅反彈＊



Ａ股今日氣氛轉好，加上有數據顯示，中資券商今年收入因科創板上市大幅增加，ＩＰＯ承

銷保薦收入已達到３２億人幣，超過上半年的收入３０﹒４６億人幣，中資券商走高。海通證券

（０６８３７）飆升６﹒３１％，報８﹒０９元，為表現最好國指股；廣發証券（０１７７６）

急升５﹒６１％，報８﹒４７元；中國銀河（０６８８１）走高５﹒５７％，報３﹒９８元；中

金公司（０３９０８）漲５﹒５５％，報１４﹒０８元；華泰六八八六（０６８８６）升

５﹒２３％，報１２﹒０８元；中信証券（０６０３０）亦揚４﹒９５％，報１４﹒８４元。

財政部辦公廳、農業農村部辦公廳近日聯合印發通知，切實落實好非洲豬瘟強制撲殺補助政

策；完善種豬場、規模豬場臨時貸款貼息政策等六項政策，豬肉股向上。惠生（０１３４０）飆

升１８﹒６３％，報０﹒１２１元；萬洲（００２８８）急升７﹒９１％，報６﹒８２元；雨潤

食品（０１０６８）走高３﹒２３％，報０﹒９６元；中糧肉食（０１６１０）漲２﹒９８％，

報２﹒４２元；超大現代（００６８２）升１﹒７２％，報０﹒０５９元。

早前內地再傳出《民辦促進法》的修訂諮詢快將有結果，市場憂慮民辦教育可能被杜絕以

ＶＩＥ形式結構上市及併購，不過今日教育股隨市反彈。睿見教育（０６０６８）飆升

１３﹒２７％，報３﹒５元；希望教育（０１７６５）急升７﹒６９％，報１﹒４元；楓葉教育

（０１３１７）走高６﹒３３％，報２﹒５２元；天立教育（０１７７３）漲５﹒５９％，報

３﹒０２元；新高教（０２００１）升３﹒５９％，報３﹒４６元。（ａｌ）

