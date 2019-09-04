《經濟通通訊社４日專訊》反修例示威活動持續，市民要求政府就事件成立獨立調查委員會
不果，長洲居民郭卓堅今（４日）就此提出司法覆核，質疑特首林鄭月娥行為失當，不符公眾合
理期望。
郭卓堅今早聯同退休人士葉慶祥一同提出司法覆核，向林鄭月娥興訟，要求法庭頒令，裁定
林鄭月娥拒絕成立獨立調查委員會徹查近月警方有否濫權，及反修例示威持續的原因，屬行為失
當，不符公眾期望，並要求法庭頒令政府需成立獨立調查委員會。（ｆｗ）（ｚｚ）
04/09/2019 12:51
【修例風暴】拒設獨立調查委員會，巿民入稟申覆核指特首行政失當
《經濟通通訊社４日專訊》反修例示威活動持續，市民要求政府就事件成立獨立調查委員會
不果，長洲居民郭卓堅今（４日）就此提出司法覆核，質疑特首林鄭月娥行為失當，不符公眾合
理期望。
郭卓堅今早聯同退休人士葉慶祥一同提出司法覆核，向林鄭月娥興訟，要求法庭頒令，裁定
林鄭月娥拒絕成立獨立調查委員會徹查近月警方有否濫權，及反修例示威持續的原因，屬行為失
當，不符公眾期望，並要求法庭頒令政府需成立獨立調查委員會。（ｆｗ）（ｚｚ）
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