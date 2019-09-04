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即市新聞

04/09/2019 13:00

【修例風暴】大律師公會聲明：警方使用過份武力，法律支援被阻撓

　　《經濟通通訊社４日專訊》香港大律師公昨晚（３日）發聲明，批評警方近日在驅散及拘捕
行動中，不合理地使用過份武力。公會強調，警察無論面對任何困難及挑釁，仍應保持克制及符
合警察通例地行事。
　　該聲明指，大律師公會譴責任何警隊或警務人員濫用權力的情況，強調法律要求警隊以專業
的操守執勤，只可以使用與當時情況合適的最低武力執法。公會解釋，警務人員作為被賦予公權
及擁有各種具殺傷力武器的紀律部隊，無論在面對市民大眾或示威者時，都不能使用過份及不必
要的武力。
　　公會指，有關情況已削弱公眾對警隊的信心，認為只有成立獨立及全面的調查委員會，找出
事實的真相，才可挽回社會對警隊的信心。
　　大律師公會又表示，警隊基本的職責是保護市民的生命，安全及福祉，維護治安及把罪犯繩
之於法，使其得到公平的司法程序處理，形容這是法治精神的重要一環。
　　聲明提到，近日有證據顯示部分警員執法時，已偏離警隊一貫高質素執法的標準。公會指，
近月大量由媒體拍攝到的視像及影片顯示，警務人員在執行驅散及拘捕示威者行動時使用過份武
力，包括不合理地施放催淚彈，以及近距離向人群肩膊以上位置開槍。其中，聲明舉例指，上週
六晚在港鐵太子站內拍攝的視像顯示，防暴警察在無合理解釋的情況下，以暴力對待市民，包括
向月台上及在車廂內的乘客，以無差別的方式施放胡椒噴劑及以警棍毆打，而其後警員離開港鐵
車廂時，亦沒有作出任何拘捕。
　　公會又表示，有大律師向被捕人士提供法律支援時，曾在警署遭受多番無理阻撓，令被捕人
士未能適時接觸律師及得到法律代表的協助。公會又引述被捕人士投訴，指他們在拘留期間受到
虐待，導致身體受傷需要送院或接受治療。
　　有在示威現場執勤的警員沒有在制服上展示可辨識其身份的記認。大律師公會指，這製造了
警方「不用問責」及「能逃過監察」的意識，批評警方其後解釋指，例如特別戰術小組的制服上
沒有空位作展示，形容為「實屬牽強，不能服眾」。（ｆｗ）（ｚｚ）

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