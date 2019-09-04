【修例風暴】監警會聘５專家審視警手法，英警監局前總督察任主席

《經濟通通訊社４日專訊》反對修訂《逃犯條例》引發激烈警民衝突，各界均要求港府成立

獨立調查委員會調查，惟特首林鄭月娥表明監警會是行之有效機制，會聘海外專家加入調查小組

。監警會今日（９月４日）公布５人專家組名單，委任曾處理２０１１年英國托定咸

（Ｔｏｔｔｅｎｈａｍ）騷亂事件的前英國警察監察局總督察Ｓｉｒ Ｄｅｎｉｓ Ｏ’

Ｃｏｎｎｏｒ為主席，提供國際經驗及意見，協助監警會審視與香港近期大型公眾活動相關的警

務工作和程序。

監警會指出，專家小組將首先參閱專案組重組和釐清事實的工作，並會參與第二和第三階段

的審視工作，作出評估和提出建議。

五人專家組以Ｓｉｒ Ｄｅｎｉｓ Ｏ’Ｃｏｎｎｏｒ為首，他於２００８至２０１２年間

擔任女王陛下警察監察局總督察期間，曾歷經多場激烈的大型公眾抗議活動，以及２０１１年英

國八大城市發生的騷亂事件。他亦曾撰寫多份關於公共秩序警務的報告，並獲國際廣泛認同，其

中包括處理英國二十國集團峰會示威的報告《Ａｄａｐｔｉｎｇ ｔｏ Ｐｒｏｔｅｓｔ》和

《Ｔｈｅ ｒｕｌｅｓ ｏｆ ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ Ａ ｒｅｖｉｅｗ ｏｆ ｔｈｅ

Ａｕｇｕｓｔ ２０１１ ｄｉｓｏｒｄｅｒｓ》。

自２０１２年起，他被委任為英國劍橋大學犯罪學研究中心 ２０１２ Ｒａｄｚｉｎｏｗ

ｉｃｚ Ｆｅｌｌｏｗ，他便於該校任職講師，負責教授包括香港在內的世界各地警察領袖研究

生課程。

專家組其他成員包括新西蘭警察行為獨立調查局（ＩＰＣＡ）主席及法官Ｃｏｌｉｎ

Ｄｏｈｅｒｔｙ、澳洲新南威爾斯州執法與行動委員會（ＬＥＣＣ）總監Ｈｏｎ

Ｍｉｃｈａｅｌ ＦＡｄａｍｓＱＣ、英國基爾大學自然科學研究院院長及教授

Ｃｌｉｆｆｏｒｄ Ｓｔｏｔｔ，以及加拿大公民監察執法協會（ＣＡＣＯＬＥ）前主席

Ｇｅｒｒｙ ＭｃＮｅｉｌｌｙ。

監警會主席梁定邦博士表示，衷心感謝專家組成員的全力支持，提供寶貴經驗和專業知識，

確保審視工作客觀持平，Ｓｉｒ Ｄｅｎｉｓ一直就香港的大型公眾活動、警務守則和相關議題

提出連串富啟發性和深度的問題，足見他在公共秩序警務方面的豐富經驗。

Ｓｉｒ Ｄｅｎｉｓ指，專家組會參考最新國際研究及常規，以帶領專家組從不同角度和層

面剖析最近在香港發生的連串大型公眾活動。

監警會呼籲，各界透過以下途徑提供與近期大型公眾活動相關的資料，協助會方盡快重組和

釐清事實：

熱線：２８６２８２００

電郵：ｔａｓｋｆｏｒｃｅ＠ｉｐｃｃ﹒ｇｏｖ﹒ｈｋ

專用表格：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｉｐｃｃ﹒ｇｏｖ﹒ｈｋ╱ｄｏｃ╱ｅｎ╱ｄｏｗｎｌｏ

ａｄ╱ＩＰＣＣ＿Ｆｏｒｍ﹒ｐｄｆ

ＷｈａｔｓＡｐｐ：９８７１９８４０

林鄭月娥早前指，監警會將聘海外專家加入調查小組，監警會將聘海外專家加入調查，調查

６月９日至今的警察投訴，並會於６個月內呈交及公開有關報告。（ｆｗ）（ｚｚ）

