《經濟通通訊社４日專訊》特首林鄭月娥下午４時於禮賓府與港區人大代表、全國政協委員
及立法會議員見面。綜合各方消息，林鄭月娥將於下午６時將發表電視講話，就修例風波作最新
回應，料宣布正式「撤回」修例。
《逃犯條例》修訂引起極大爭議，自６月９日起示威活動持續近３個月，暴發過多次警民衝
突，警方至今拘捕超過１１００人。林鄭月娥多次拒絕表明「撤回」，只表示「暫緩」修例，其
後再指條例已「壽終正寢」。（ｆｗ）（ｚｚ）
04/09/2019 17:33
【修例風暴】特首林鄭月娥傍晚將作電視講話，料宣布撤回修例
《經濟通通訊社４日專訊》特首林鄭月娥下午４時於禮賓府與港區人大代表、全國政協委員
及立法會議員見面。綜合各方消息，林鄭月娥將於下午６時將發表電視講話，就修例風波作最新
回應，料宣布正式「撤回」修例。
《逃犯條例》修訂引起極大爭議，自６月９日起示威活動持續近３個月，暴發過多次警民衝
突，警方至今拘捕超過１１００人。林鄭月娥多次拒絕表明「撤回」，只表示「暫緩」修例，其
後再指條例已「壽終正寢」。（ｆｗ）（ｚｚ）
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